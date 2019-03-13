“А я – президент, ты должен меня охранять”, - Порошенко отчитал полицию Житомира за пикет “Нацкорпуса”

Порошенко остался недовольным действиями полиции во время встречи с избирателями в Житомире. После встречи отчитал силовиков за бездействие.

Президент Порошенко после встречи с избирателями в Житомире устроил разборки с начальником Национальной полиции области и заместителем главы Нацполиции. Об этом Украинской правде рассказал источник в МВД.

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Источник сообщает, что Порошенко вызвал к себе Александра Фацевича и Вячеслава Печененко. Гарант требовал объяснений, почему у “Нацкорпуса” не отобрали плакаты и позволяли пикетировать встречу с электоратом. Печененко объяснил, что националисты не нарушили закон, поэтому не было оснований применять к ним силу. После этого Порошенко якобы “выгнал Славу из комнаты”.

Затем Порошенко поспешил разобраться с Фацевичем.

Фацевич встал и говорит, что это была его команда: не трогать никого и не провоцировать. Порошенко зашипел, оттянул Фацика в угол и начал прессовать, что вот, мол, команды Авакова слушаешь, а я – президент, ты должен меня охранять! Фацевич был очень впечатлен уровнем разговоры, - сообщил источник издания.

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В команде Порошенко уверены, что министр МВД Арсен Аваков имеет влияние на “Нацкорпус” и “Азов”. Интересно, что глава МВД мгновенно отреагировал на стычки в Черкассах, но пикет в Житомире прокомментировал словами “все было очень цивильно”.

Напомним, “Нацкорпус” продолжает преследовать Порошенко в Чернигове. Активисты “Национального корпуса” поехали в Чернигов, где с рабочим визитом находится президент Порошенко.