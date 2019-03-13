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“А я – президент, ты должен меня охранять”, - Порошенко отчитал полицию Житомира за пикет “Нацкорпуса”

Комментариев: 6
Порошенко остался недовольным действиями полиции во время встречи с избирателями в Житомире. После встречи отчитал силовиков за бездействие.
Порошенко не понравились плакаты Нацкорпуса
Порошенко не понравились плакаты Нацкорпуса
nationalcorps.org

Президент Порошенко после встречи с избирателями в Житомире устроил разборки с начальником Национальной полиции области и заместителем главы Нацполиции. Об этом Украинской правде рассказал источник в МВД.

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Источник сообщает, что Порошенко вызвал к себе Александра Фацевича и Вячеслава Печененко. Гарант требовал объяснений, почему у “Нацкорпуса” не отобрали плакаты и позволяли пикетировать встречу с электоратом. Печененко объяснил, что националисты не нарушили закон, поэтому не было оснований применять к ним силу. После этого Порошенко якобы “выгнал Славу из комнаты”.

Затем Порошенко поспешил разобраться с Фацевичем.

Фацевич встал и говорит, что это была его команда: не трогать никого и не провоцировать. Порошенко зашипел, оттянул Фацика в угол и начал прессовать, что вот, мол, команды Авакова слушаешь, а я – президент, ты должен меня охранять! Фацевич был очень впечатлен уровнем разговоры, - сообщил источник издания.

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В команде Порошенко уверены, что министр МВД Арсен Аваков имеет влияние на “Нацкорпус” и “Азов”. Интересно, что глава МВД мгновенно отреагировал на стычки в Черкассах, но пикет в Житомире прокомментировал словами “все было очень цивильно”.

Напомним, “Нацкорпус” продолжает преследовать Порошенко в Чернигове. Активисты “Национального корпуса” поехали в Чернигов, где с рабочим визитом находится президент Порошенко.

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Теги: Нацкорпус, Порошенко, полиция, Житомир, Фацевич, Печененко, Аваков
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Комментариев (7)
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COZEL    13.03.2019, 15:47
Оценка:  +1
COZEL
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ОБ ПЕТЮНЮ НАЧАЛИ НОГИ ВЫТИРАТЬ
nibumbum    13.03.2019, 15:44
Оценка:  -1
nibumbum
Президент правильно сказал. А теперь, русиш швайне, набрали в рот гамна и поехали ...
nfhvyt    13.03.2019, 15:41
Оценка:  0
nfhvyt
Одного барыгу проводили, пришло время проводить другого.
Хулиганка*    13.03.2019, 15:39
Оценка:  +1
Хулиганка*
В первую очередь президент должен заботиться о своем народе, а не о своих подельниках и своем кармане.
Катилин    13.03.2019, 15:28
Оценка:  +2
Катилин
То воны Пете потрибни, то уже не потрибни. Ну предсказуемо, тем более зная Петю, но не удивлюсь что их ещё и позакрывают за зраду и розшатування петиного човна.
adios    13.03.2019, 15:18
Оценка:  +3
adios
Янукович тоже был президент. ))
КимЧенПых    13.03.2019, 15:07
Оценка:  +6
КимЧенПых
Синяк Пэдро как вылитый Б.Муссолини
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