Из квартиры в Днепре вывезли грузовик мусора

Женщина несколько лет складировала в своем жилье мусор.

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В Днепре психически больная женщина собирала и складировала мусор в собственной квартире. Для решения вопроса соседи привлекли чиновников и коммунальщиков.

Об этом сообщают местные СМИ.

Коммунальщики вывезли из первого подъезда дома № 8 по улице Савкина грузовик мусора.

Грузовик был полностью заполнен твердыми бытовыми отходами facebook.com

К сожалению, квартиру забивает мусором душевнобольная женщина, которая собирает мусор из баков и постоянно заносит в жилой многоэтажный дом - написали соседи в соцсетях

В квартире женщины навели порядок facebook.com

Ранее сообщалось о том, что фуры с львовским мусором “попались“ в Киевской области. На месте работала полиция.