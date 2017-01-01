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Из квартиры в Днепре вывезли грузовик мусора

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Женщина несколько лет складировала в своем жилье мусор.
Грузовик был полностью заполнен твердыми бытовыми отходами
Грузовик был полностью заполнен твердыми бытовыми отходами
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В Днепре психически больная женщина собирала и складировала мусор в собственной квартире. Для решения вопроса соседи привлекли чиновников и коммунальщиков. 

Об этом сообщают местные СМИ.

Коммунальщики вывезли из первого подъезда дома № 8 по улице Савкина грузовик мусора.

Грузовик был полностью заполнен твердыми бытовыми отходами
Грузовик был полностью заполнен твердыми бытовыми отходами
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К сожалению, квартиру забивает мусором душевнобольная женщина, которая собирает мусор из баков и постоянно заносит в жилой многоэтажный дом - написали соседи в соцсетях

В квартире женщины навели порядок
В квартире женщины навели порядок
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Ранее сообщалось о том, что фуры с львовским мусором “попались“ в Киевской области. На месте работала полиция.

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Теги: мусор, днепр
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