В СНБО готовят "Пять шагов к Победе" в оборонке

Новоназначенный заместитель Турчинова и экс-кандидат в президенты анонсировал масштабную реформу Укроборонпрома.

В Укрборонпроме не только проведут аудит, но и реформу facebook.com/UA.KyivPolice/ph

Новоназначенный заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос анонсировал реформирование Укроборонпрома после рассмотрения данного вопроса Верховной Радой.

Читай также: Сергей Кривонос: спецназовец в СНБО, который будет "наказывать крыс" В среду, 13 марта, он опубликовал в Facebook ряд задач, которые стоят перед ним на новой должности.

Чиновник считает, что реформа поможет "сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров".

"Для проведения полноценной и прозрачной реформы нужно привлечь наших международных партнеров, ведущие международные компании, лучших международных и отечественных специалистов", - написал он.

Замглавы СНБО заявил, что вместе со своей командой будет внедрять программу действий "Пять шагов к Победе" по всей стране.

Среди прочего, по словам Кривоноса, реализация программы позволит внедрить принцип "не лги, не воруй и не давай воровать другим".

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Также Кривонос считает, что реализация программы позволит выполнить ряд других задач, в частности, обеспечить ВСУ новейшим оружием, провести реформу в оборонно-промышленном комплексе, настроить контроль и координацию составляющих сектора безопасности и обороны, и тому подобное.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кривонос снялся с выборов президента и поддержал кандидатуру Петра Порошенко, а вчера глава государства назначил его замглавы СНБО.

Напомним, 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО после журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере. Из-за данного расследования президент также призвал провести международный аудит в Укроборонпроме.