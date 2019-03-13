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Порошенко в Чернигове: людей не подпускают к Президенту, пенсионерам становится плохо в толпе

Комментариев: 4
Визит Петра Порошенко в Чернигов охраняет полиция, а сам Президент ходит в окружении около десятка телохранителей.
Центр Чернигова перекрыт
Центр Чернигова перекрыт
Скриншот facebook.com/groups/livechernihiv

Очевидцы опубликовали видео в сети, на которых видно, что центр города Чернигов перекрыт. К местной филармонии, где проходит Совет регионального развития и ради которого приехал Порошенко, никого не пропускают. Место оцепила полиция.

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Возле филармонии также стоит группа пенсионеров, которые ожидают выхода Президента. “Пенсионер так ждал Порошенко, что потерял сознание и ударился головой“, - пишет один из очевидцев в социальных сетях. Автор поста также прикрепил видео, на котором видно, что дедушка падает на асфальт, но неравнодушные люди помогают ему. Позже сотрудники полиции уводят пенсионера к машине скорой помощи. Дальнейшая его судьба неизвестна.

 

Пенсионер упал прямо на асфальт
Пенсионер упал прямо на асфальт
https://www.facebook.com/groups/livechernihiv

 

Напомним, что сегодня, 13 марта Петр Порошенко приехал в Чернигов, чтобы встретиться с электоратом возле Екатерининской церкви. Возле места проведения уже установлена сцена. А днем над городом были замечены вертолеты, что является редкостью для города. 

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Ранее мы сообщали, что активисты “Национального корпуса“ пикетируют визит действующего Президента Украины. Они также присутствовали и не недавней встрече Порошенко с избирателями в Житомире. Активисты планируют ездить по всем городам за гарантом, пока тот не наведет порядок в процессе о хищении средств из оборонной сферы. 

 

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Теги: Порошенко, визит, избирательная кампания, Чернигов
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Комментариев (4)
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farfalle    13.03.2019, 17:11
Оценка:  -3
farfalle
Все в обморок падают с этим сатаной...
M_а_р_k    13.03.2019, 17:15
Оценка:  +1
M_а_р_k
Тебе ж написали - не с ним, а без него, читай внимательней. Не дождался дедуля руку потыснуть президенту. А с ним - все как огурчики, весёлые и бодрые. Так что всё нормально, Порох рулит!
alex-zol    13.03.2019, 17:04
Оценка:  -1
alex-zol
мусорская массовка!!!
M_а_р_k    13.03.2019, 16:59
Оценка:  +3
M_а_р_k
То "бюджетников насильно согнали", то "пенсионеры так ждут, что падают" - вы уж определитесь, виртуозы пера
И надо же - в окружении десятка телохранителей! Ну, это зажрался, однозначно! Верховный Главнокомандующий должен во время войны ходить в толпе максимум с секретаршей!
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