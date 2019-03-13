Порошенко в Чернигове: людей не подпускают к Президенту, пенсионерам становится плохо в толпе

Визит Петра Порошенко в Чернигов охраняет полиция, а сам Президент ходит в окружении около десятка телохранителей.

Очевидцы опубликовали видео в сети, на которых видно, что центр города Чернигов перекрыт. К местной филармонии, где проходит Совет регионального развития и ради которого приехал Порошенко, никого не пропускают. Место оцепила полиция.

Читай также: Общественники посчитали, кто из кандидатов больше потратился на рекламу

Возле филармонии также стоит группа пенсионеров, которые ожидают выхода Президента. “Пенсионер так ждал Порошенко, что потерял сознание и ударился головой“, - пишет один из очевидцев в социальных сетях. Автор поста также прикрепил видео, на котором видно, что дедушка падает на асфальт, но неравнодушные люди помогают ему. Позже сотрудники полиции уводят пенсионера к машине скорой помощи. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Пенсионер упал прямо на асфальт https://www.facebook.com/groups/livechernihiv

Напомним, что сегодня, 13 марта Петр Порошенко приехал в Чернигов, чтобы встретиться с электоратом возле Екатерининской церкви. Возле места проведения уже установлена сцена. А днем над городом были замечены вертолеты, что является редкостью для города.

Читай также: Порошенко уволил одного из послов

Ранее мы сообщали, что активисты “Национального корпуса“ пикетируют визит действующего Президента Украины. Они также присутствовали и не недавней встрече Порошенко с избирателями в Житомире. Активисты планируют ездить по всем городам за гарантом, пока тот не наведет порядок в процессе о хищении средств из оборонной сферы.