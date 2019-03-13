МИД призвал Австрию "снизить градус риторики" и не заигрывать с РФ

Украина считает, что поведение Австрии не соответствует заявленному ей "нейтралитету".

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МИД Украины призывает Австрию снизить градус риторики из-за запрета австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу въезда в Украину сроком на один год. Об этом заявила спикер МИД Катерина Зеленко, передает Интерфакс-Украина.

“Ситуацию вокруг журналиста Вершютца мы не считаем вызовом для наших двусторонних отношений. Это решение не имеет никакого отношения к вопросу цензуры или наступления на свободу слова“, - заверила она.

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“Это исключительно последствие неуважительного отношения к украинскому законодательству. В этой связи мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики“, - подчеркнула спикер МИД.

Зеленко добавила, что Украина надеется на плодотворный диалог с Австрией. По ее словам, в Киеве обратили внимание на тон взаимоотношений Вены и Москвы, который “заметно контрастирует с риторикой ЕС“.

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“Это болезненно воспринимается в Украине. Заигрывание с агрессором - это никак не нейтралитет, который проповедует Австрия“, - считает Зеленко.

Напомним, Украина на год запретила въезд в страну австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу. МИД Австрии 11 марта в связи с этим вызвал "на ковер" украинского посла.