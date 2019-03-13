Неизвестные разгромили Лесное кладбище в Киеве

Вандалы разгромили несколько надгробных плит на Лесном кладбище .

В Киеве вандалы разгромили несколько могил не Лесном кладбище. Об этом в Facebook сообщил журналист Алексей Лупоносов.

Вандалы разгромили Лесное кладбище. Еще неделю назад этого не было. Был один, снял что мог... Многое не снял“, - написал журналист

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Лупоносов рассказал, что на участках 93-98 повалено большое количество памятников. Он призвал выехать на место тем, у кого на этом кладбище похоронены близкие, проверить состояние могил, при необходимости написать заявление в полицию.

По предположению комментаторов в соцсети, к преступлению могут быть причастны бездомные или подростки, которых неоднократно видели на территории кладбища.

Ранее сообщалось о том, что в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса.