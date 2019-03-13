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Неизвестные разгромили Лесное кладбище в Киеве

Комментариев: 4
Вандалы разгромили несколько надгробных плит на Лесном кладбище .
Неизвестные разгромили Лесное кладбище в Киеве
© facebook.com/alex.lupanosoff
Фото 1/5
  • Акт вандализма на Лесном кладбище
Неизвестные разгромили Лесное кладбище в Киеве
Акт вандализма на Лесном кладбище
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В Киеве вандалы разгромили несколько могил не Лесном кладбище. Об этом в Facebook сообщил журналист Алексей Лупоносов.

Вандалы разгромили Лесное кладбище. Еще неделю назад этого не было. Был один, снял что мог... Многое не снял“, - написал журналист

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Лупоносов рассказал, что на участках 93-98 повалено большое количество памятников. Он призвал выехать на место тем, у кого на этом кладбище похоронены близкие, проверить состояние могил, при необходимости написать заявление в полицию.

По предположению комментаторов в соцсети, к преступлению могут быть причастны бездомные или подростки, которых неоднократно видели на территории кладбища. 

Ранее сообщалось о том, что в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса.

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Теги: Киев, памятники и монументы, видео, фото, вандализм, вандалы, могилы, памятник, Кладбище, могила
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Комментариев (4)
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FPN    13.03.2019, 17:06
Оценка:  +1
FPN
КАК ЖИРУЕТ РУКОВОДСТВО, А ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ.
SEMPENTY    13.03.2019, 16:06
Оценка:  +5
SEMPENTY
Почему неизвестные? Донбасс.
COZEL    13.03.2019, 16:12
Оценка:  +2
COZEL
ПУТИН
Alex_Shadow    13.03.2019, 16:59
Оценка:  0
Alex_Shadow
Украинцы не такие неумные, как россияне, что во всем винят Америку.
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