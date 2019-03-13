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Новинский требует возобновить выплату пенсий на оккупированном Донбассе

Комментариев: 6
Новинский требует возобновить выплату пенсий на оккупированном Донбассе

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский требует возобновить выплату пенсий на оккупированном Донбассе. Об этом он заявил, комментируя отчет главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер.

"Мы требуем немедленно включить в повестку дня парламента вопрос возобновления пенсионных выплат на неподконтрольных территориях Донбасса. Предлагаем парламенту рассмотреть проект постановления ВРУ № 4575 и принять механизм восстановления пенсионного обеспечения, дав соответствующие поручения коалиционному правительству", - заявил он.

 

 

Новинский подчеркнул, что "Оппоблок" еще 2 февраля 2018 года зарегистрировал проект постановления ВР № 4575 о немедленном восстановлении пенсионных выплат на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

"Наша политическая сила предлагает поставить его в повестку дня каждой сессионной недели. Но среди приоритетов парламентского большинства нет ценности человеческой жизни. Как выживают пенсионеры Донбасса под обстрелами, как они умирают в очередях на пунктах пропуска, как отдают последние копейки за возможность перейти линию разграничения и получить пенсию – до этого всего коалиции "Европейская Украина" нет дела", - сказал нардеп.

Он считает, что коалиция противопоставила себя пенсионерам, переселенцам, русскоязычным украинцам, верующим УПЦ.

"Проталкивание через парламент карательного языкового законопроекта, легализация рейдерства храмов УПЦ, игнорирование хищений из оборонного бюджета – вот настоящие приоритеты коалиционного большинства, судя по актуальной повестке дня ВР", - сказал политик.

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Комментариев (6)
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Woodbrother    13.03.2019, 17:12
Оценка:  +1
Woodbrother
С какого это Украина должна финансировать рассейских оккупантов. Если рассейские оккупанты нищие, то это их проблемы.
Gagarinn    13.03.2019, 16:35
Оценка:  +6
Gagarinn
А взносы в ПФ донбасяо платят?
Может жопоблок лучше это пролоббирует?
ВосставшийИзБана    13.03.2019, 16:28
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Примечательно, что вспомнил он об этом меньше чем за месяц до выборов.
Мыкола    13.03.2019, 16:27
Оценка:  -2
Мыкола
Европа должна быть в головах, тогда и не придется выпрашивать членства в Европе. Тогда европейская жизнь настанет сама собою в Украине. А отношение к старикам и детям есть индикатор цивилизованности общества и его европейскости
Woodbrother    13.03.2019, 17:13
Оценка:  0
Woodbrother
В свою очередь отношение к оккупантам - это тоже индикатор европейскости общества. Ни одной копейки оккупантам.
Asmo    13.03.2019, 16:14
Оценка:  +11
Asmo
Предлагаю что бы Новинский лично платил пенсии на оккупированных территориях, за невыполнение отобрать гражданство и депортировать на родину!
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