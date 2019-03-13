Идет кампания дискредитации Порошенко с помощью поддельного компромата и фейковых скандалов, - эксперт

Фейковые фотографии, вымышленные компроматы и безосновательные обвинения против президента Украины Петра Порошенко направлены на то, чтобы остановить рост его кандидатского рейтинга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Он напомнил, что атака на Петра Порошенко началась с новой силой именно за три недели до президентских выборов.

“Буквально перед самыми выборами обострились активные провокации против Порошенко. Произвольная нарезка с фото и видео, обвинения в каких-то совершенно абсурдных вещах - сгодится все, когда до выборов менее трех недель и рейтинг Порошенко растет“, - отметил политолог.

Он напомнил о том, какое внимание уделили СМИ фейковым фотографиям Порошенко, который, якобы, убегает от жителей Житомира. И подчеркнул, что автор фотографий заявил о том, что в кадре президент идет к людям, а не от них.

“Так старательно разгоняли тему Бегуна“- вложили чуть ли не больше ресурсов, чем в“ распятого мальчика “. Потом даже автор фото заявил: это сцена в начале встречи - Порошенко идет к людям, а не ОТ них. По той же встрече полно фоточок и Селфи житомирян - вполне довольных встречей с президентом “, - заявил блогер.

Голобуцкий отметил, что официальное опровержение фейков не мешает тем, кто хочет остановить рост рейтингов Порошенко.

“Хотя даже официальное признание фейков, к сожалению, не помогает в уменьшении истерии. Знают, что фейки, даже признают это - но сознательно делятся с другими. Хуже, когда так ведут себя патриоты“, - добавил политолог.

Он предостерег - занижение рейтингов Петра Порошенко может привести к тому, что к власти придет пророссийский кандидат.

“Утопят Порошенко - придет Зеленский. Это фактически сознательное соучастие в приведении к власти пророссийской марионетки. И можно не сомневаться: за те три недели, которые остались, эти же патриоты, в общем неплохие люди, неравнодушные граждане, с таким же энтузиазмом подхватят и разгонят еще не один откровенный и абсурдный фейк. Даже если найдут где-то “одноклассника Порошенко, у которого тот бутерброд отобрал и кнопку на стул подложил“ - и это также будут распространять. Потому что это уже какой-то больной принцип “, - пояснил эксперт.

При этом он уверен, что провокации в конечном итоге не повредят рейтингам Порошенко, так как избиратели смотрят не на фейки, а на реальные действия президента.

“У Порошенко есть определенное преимущество: он практически единственный из кандидатов отчитывается за реально сделанные вещи. С ним избиратели имеют не гипотетические обещания, а точное представление, что получат в следующей каденции. Это реалии. И они должны иметь все же больший вес, чем волна фейков “, - констатировал Алексей Голобуцкий.