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Идет кампания дискредитации Порошенко с помощью поддельного компромата и фейковых скандалов, - эксперт

Комментариев: 8
Идет кампания дискредитации Порошенко с помощью поддельного компромата и фейковых скандалов, - эксперт

Фейковые фотографии, вымышленные компроматы и безосновательные обвинения против президента Украины Петра Порошенко направлены на то, чтобы остановить рост его кандидатского рейтинга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Он напомнил, что атака на Петра Порошенко началась с новой силой именно за три недели до президентских выборов.

“Буквально перед самыми выборами обострились активные провокации против Порошенко. Произвольная нарезка с фото и видео, обвинения в каких-то совершенно абсурдных вещах - сгодится все, когда до выборов менее трех недель и рейтинг Порошенко растет“, - отметил политолог.

Он напомнил о том, какое внимание уделили СМИ фейковым фотографиям Порошенко, который, якобы, убегает от жителей Житомира. И подчеркнул, что автор фотографий заявил о том, что в кадре президент идет к людям, а не от них.

“Так старательно разгоняли тему Бегуна“- вложили чуть ли не больше ресурсов, чем в“ распятого мальчика “. Потом даже автор фото заявил: это сцена в начале встречи - Порошенко идет к людям, а не ОТ них. По той же встрече полно фоточок и Селфи житомирян - вполне довольных встречей с президентом “, - заявил блогер.

Голобуцкий отметил, что официальное опровержение фейков не мешает тем, кто хочет остановить рост рейтингов Порошенко.

“Хотя даже официальное признание фейков, к сожалению, не помогает в уменьшении истерии. Знают, что фейки, даже признают это - но сознательно делятся с другими. Хуже, когда так ведут себя патриоты“, - добавил политолог.

Он предостерег - занижение рейтингов Петра Порошенко может привести к тому, что к власти придет пророссийский кандидат.

“Утопят Порошенко - придет Зеленский. Это фактически сознательное соучастие в приведении к власти пророссийской марионетки. И можно не сомневаться: за те три недели, которые остались, эти же патриоты, в общем неплохие люди, неравнодушные граждане, с таким же энтузиазмом подхватят и разгонят еще не один откровенный и абсурдный фейк. Даже если найдут где-то “одноклассника Порошенко, у которого тот бутерброд отобрал и кнопку на стул подложил“ - и это также будут распространять. Потому что это уже какой-то больной принцип “, - пояснил эксперт.

При этом он уверен, что провокации в конечном итоге не повредят рейтингам Порошенко, так как избиратели смотрят не на фейки, а на реальные действия президента.

“У Порошенко есть определенное преимущество: он практически единственный из кандидатов отчитывается за реально сделанные вещи. С ним избиратели имеют не гипотетические обещания, а точное представление, что получат в следующей каденции. Это реалии. И они должны иметь все же больший вес, чем волна фейков “, - констатировал Алексей Голобуцкий.

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    13.03.2019, 17:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Фуфло какое-то. У Порошенко достаточно проколов для критики. Зачем придумывать нелепые фейки? Может сами и распространяют эту чушь, чтобы среди нее подлинные промахи просто стерлись?
M_а_р_k    13.03.2019, 17:01
Оценка:  -1
M_а_р_k
Тут экспертом не нужно быть, достаточно посмотреть на проплаченные походы малолеток в растянутых трениках, протестувальников-антикоррупционе ров, которые и слово-то это не напишут без ошибок.
DmitriyMakarov    13.03.2019, 16:52
Оценка:  +3
DmitriyMakarov
А кроме пецюни есть среди кандидатов не российские марионетки?
cjkbnth    13.03.2019, 16:48
Оценка:  +2
cjkbnth
Любой здравый человек понимает, что обосрать говно. просто ничего не поменять, разве зловоние освежить, ну типа поворушить ))))
cjkbnth    13.03.2019, 16:46
Оценка:  0
cjkbnth
Голубой всегда лизал пете. оно и экспертом то никогда не было, таким его петя назначил.
nazareth_fed    13.03.2019, 16:39
Оценка:  +5
nazareth_fed
Голобуцький - коритний (ночевний) провокатор. Україна все запамятає. порошенко збіжить, а ти залишишся. Не ганьби себе
M_а_р_k    13.03.2019, 17:05
Оценка:  -1
M_а_р_k
Та не переймайся, залиться і Ада Роговцева, і Подеревянсткий, і Горбулін, і всі інші розумні люди, які підтримали Пороха. І Порох залишиться на другий термін, годі вже присмоктувати "Порох втече". С чого б це йому тікати, коли нарешті і армію відродив, і економіка зростає? Дурню пишеш.
dinops    13.03.2019, 16:20
Оценка:  +8
dinops
А до этого он был белый и пушистый...
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