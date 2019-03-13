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На Донбассе за последнюю неделю сдался уже третий боевик

Комментариев: 1
Мужчина пришел с повинной к органам правопорядка в Донецкой области. Его деятельность проверяют.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

45-летний житель Донбасса сдался украинской полиции. Об этом сообщаю в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

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В ведомстве рассказали, что в начале боевых действий на востоке страны , в 2014 году, мужчина присоединился к незаконным военным формированиям.  

Как и всех новобранцев, боевики отрядили его служить на блокпост в городе Сиверск. Мужчина исполнял обязанности дежурного - проверял автомобили и документы.

Через несколько месяцев тот понял, что боевики - это обычные бандиты. Мужчина закончил “службу” и был вынужден вести скрытый образ жизни на протяжении пяти лет.

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Сегодня, 13 марта, 45-летний экс-боевик сдался органам правопорядка. Согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, лица, которые добровольно сдались полиции освобождаются от уголовной ответственности за участие в незаконных военных формированиях.

К слову, это уже третий боевик, который принял решение перейти на украинскую сторону добровольно за последнюю неделю.

Напомним, в Луганской области женщину осудили за организацию “референдума“ в “ЛНР“. При этом местную жительницу освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

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Теги: боевик, полиция, экс-боевик, сдался, террорист, Донбасс
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Комментариев (1)
BabaYul    13.03.2019, 17:08
Оценка:  0
BabaYul
Вот оно время охренительных историй. Правда нет ни фотографий, ни видео. Ни хрена нет. Зато все видят как хорошо на Украине при Великом Петре Томосековиче Дякуле-Наливайко.
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