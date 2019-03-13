Порошенко пристыдил активистов за крики "Ганьба!"
Активисты Нацкорпуса криками “Ганьба!“ встретили президента Петра Порошенко в Чернигове, куда он приехал в среду, 13 марта.
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Активисты снова требуют наказать участников коррупционных сделок в оборонном комплексе.
Возле Екатерининской церкви, возле которой выступал президент, активисты скандировали “Свинарчуков за решетку!“, “Где отрубленные руки?“ и “Слава Украине!“
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Порошенко пришел мимо Нацкорпуса под возгласы: “Ганьба!“ и отказался отвечать на вопросы участников акции.
“Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!“, - воскликнул президент..
По данным местных СМИ, к церкви людей пропускают только через металлоискатель. В центре Чернигова дежурит много полиции.
Также СМИ пишут, что в ожидании президента возле филармонии потерял сознание пожилой мужчина. Он упал на асфальт и ударился головой. Мужчину быстро подняли и оказали ему медицинскую помощь.
Через некоторое время Нацкорпус разошелся, поскольку участники акции не могли подойти близко к Порошенко и произнести свои требования. Однако в организации говорят, что объявят свои требования дистанционно.
Как известно, подобные акции Нацкорпус устраивал во время визитов Порошенко в Житомир и Черкассы, где произошли массовые столкновения с силовиками.