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Порошенко пристыдил активистов за крики "Ганьба!"

Комментариев: 5
Активисты Нацкорпуса вслед за Черкассами и Житомиром приехали в Чернигов, чтобы потребовать от президента отправить "Свинарчуков за решетку!".

Активисты Нацкорпуса криками “Ганьба!“ встретили президента Петра Порошенко в Чернигове, куда он приехал в среду, 13 марта.

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Активисты снова требуют наказать участников коррупционных сделок в оборонном комплексе.

Возле Екатерининской церкви, возле которой выступал президент, активисты скандировали “Свинарчуков за решетку!“, “Где отрубленные руки?“ и “Слава Украине!“

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Порошенко пришел мимо Нацкорпуса под возгласы: “Ганьба!“ и отказался отвечать на вопросы участников акции.

“Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!“, - воскликнул президент..

По данным местных СМИ, к церкви людей пропускают только через металлоискатель. В центре Чернигова дежурит много полиции.

Также СМИ пишут, что в ожидании президента возле филармонии потерял сознание пожилой мужчина. Он упал на асфальт и ударился головой. Мужчину быстро подняли и оказали ему медицинскую помощь.

Через некоторое время Нацкорпус разошелся, поскольку участники акции не могли подойти близко к Порошенко и произнести свои требования. Однако в организации говорят, что объявят свои требования дистанционно.

Как известно, подобные акции Нацкорпус устраивал во время визитов Порошенко в Житомир и Черкассы, где произошли массовые столкновения с силовиками.

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Теги: видео, Чернигов, Порошенко, оборона, активисты, Национальный корпус
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Комментариев (5)
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Пролисок    13.03.2019, 18:26
Оценка:  +1
Пролисок
Дирижор?))
COZEL    13.03.2019, 18:23
Оценка:  +3
COZEL
ВСЕ ТАКИ ОН ТУПОЙ И ЕГО КОМАНДА ТО ЖЕ
Женек    13.03.2019, 18:18
Оценка:  +3
Женек
Слабо, в Крыму его яйцами закидали
Глод    13.03.2019, 18:07
Оценка:  +7
Глод
Ловко отмазался от ответов на вопросы.
Глод    13.03.2019, 18:06
Оценка:  +6
Глод
Как заслужил, так и принимают.
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