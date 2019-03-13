Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

Вместо наведения порядка в стране и борьбы с коррупцией, власть продавливает законопроекты, которые еще больше усугубляют раскол в обществе. Об этом в среду, 13 марта, заявил журналистам народный депутат Украины, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя законопроект о языке.

«Работа Верховной Рады заблокирована, поскольку, пока не будет проголосован законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», никаких других решений парламент принимать не может. К тому же, предложенный законопроект содержит серьезные коррупционные риски. В сегодняшних условиях комиссии «по выдаче сертификатов» и «языковые инспекторы» станут еще одним инструментом для поборов. Есть Конституция Украины, которая гарантирует свободное развитие и использование русского и других языков нацменьшинств. В Украине насчитывается более 130 национальностей и народностей, говорящих на разных языках. И мы будем бороться за то, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя комфортно в собственной стране», – подчеркнул политик.

По словам Юрия Бойко, данный законопроект — это чисто предвыборная технология.

«Лозунг «армія, мова, віра» — оказался циничным предвыборным пиаром. Армию – разворовывает коррупционная верхушка, веру – используют для церковного раскола и захватов православных храмов, а вопрос языка – стал разменной монетой для усиления противостояния в обществе. Когда во время войны и гибели людей какая-то пацанва зарабатывает на солдатах — это высшая степень цинизма. И все те, кто крышевал эти преступные схемы, обязательно ответят перед законом», — подчеркнул оппозиционный политик.

«Государство должно вести работу по популяризации украинского языка, повышать его статус в обществе, а не под лозунгами ура-патриотизма раскалывать Украину, подрывая основы ее государственности», — резюмировал Юрий Бойко.

Депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ внесли в законопроект № 5670-д более 700 правок и каждую из них они будут отстаивать.