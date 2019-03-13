ФСБ перекрыла поставки военных запчастей в Украину из РФ - Луценко

"Серые" поставки комплектующих, которые производятся только в России, прекращены.

Луценко заявил, что все известные Украине каналы поставок из РФ перекрыли EPA/UPG

Читай также: Луценко раскрыл новые детали коррупции в оборонке

ФСБ РФ неделю назад перекрыла все известные украинской стороне схемы поставок комплектующих к оборонно-промышленному комплексу. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

“ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере, известные нам, схемы перевозок“, - отметил генпрокурор.

Читай также: “Укроборонпром“: Все “серые“ закупки согласовывались с Кабмином

Все новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности изготовили за счет того, что Укроборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых деталей, подчеркнул он.

Луценко добавил, что не знает другого пути для Укроборонпрома, ведь речь идет об уникальных узлах и деталях, для налаживания производства которых даже СССР понадобились десятки лет.

Читай также: “Контрабанда запчастей из РФ - ни для кого не секрет“ - Луценко

Напомним, ранее сообщалось, что к аудиту Укроборонпрома хотят привлечь всемирно известную компанию.