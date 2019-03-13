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Луценко рассказал, как Рогозу и Гладковского "поймали" на хищениях

Комментариев: 2
Следствие обнаружило информацию в мобильном телефоне Андрея Рогозы.
Луценко рассказал, как Рогозу поймали на мошенничестве в 20 млн и "вскрыли" схемы в оборонке
Луценко рассказал, как Рогозу поймали на мошенничестве в 20 млн и "вскрыли" схемы в оборонке
EPA/UPG

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Следствию стало известно о схеме хищений в Укроборонпроме с участием сына экс-замглавы СНБО Олега Гладковского Игоря, когда директора компании Интер Сталь ЛТД Андрея Рогозу поймали на мошенничестве. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

Генпрокурор напомнил, что, по данным следствия, схему хищений наладили Игорь Гладковський, экс-советник гендиректора “Укроборонпрома“ Виталий Жуков“ и бизнесмен Андрей Рогоза.

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По словам Луценко, у Рогозы изъяли мобильный телефон, в котором и обнаружили информацию о хищении и торговле контрабандными запчастями.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ФСБ РФ перекрыла все контрабандные поставки запчастей к военной технике из России в Украину.

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Теги: Луценко, Рогоза, Гладковский, хищения, Укроборонпром
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Комментариев (2)
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nfhvyt    13.03.2019, 17:28
Оценка:  +1
nfhvyt
От же мерзавцы ч-з Петину Ленинскую Кузню бабло отмывали, а бедный Петя ни ухом ни рылом. Чего только в жизни не бывает.
Vladnadal    13.03.2019, 17:39
Оценка:  0
Vladnadal
ЭТО ПОЛ БЕДЫ, БЕДА В ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ЕЩЕ 14% ДЕГЕНЕРАТОВ КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ ШЛЮХУ!!!
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