Луценко рассказал, как Рогозу и Гладковского "поймали" на хищениях

Следствие обнаружило информацию в мобильном телефоне Андрея Рогозы.

Луценко рассказал, как Рогозу поймали на мошенничестве в 20 млн и "вскрыли" схемы в оборонке EPA/UPG

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Следствию стало известно о схеме хищений в Укроборонпроме с участием сына экс-замглавы СНБО Олега Гладковского Игоря, когда директора компании Интер Сталь ЛТД Андрея Рогозу поймали на мошенничестве. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

Генпрокурор напомнил, что, по данным следствия, схему хищений наладили Игорь Гладковський, экс-советник гендиректора “Укроборонпрома“ Виталий Жуков“ и бизнесмен Андрей Рогоза.

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По словам Луценко, у Рогозы изъяли мобильный телефон, в котором и обнаружили информацию о хищении и торговле контрабандными запчастями.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ФСБ РФ перекрыла все контрабандные поставки запчастей к военной технике из России в Украину.