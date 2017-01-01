ГБР открыло производство по хищениям в оборонке: "НАБУ не может участвовать"

Госбюро расследований настаивает, чтобы оперативное сопровождение осуществляла Национальная полиция.

Труба говорит, что НАБУ не может сопровождать расследование по хищениям в оборонке УНИАН

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Госбюро расследований открыло производство по делу хищений в оборонной сфере. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба, передает УНН.

“На сегодняшний день следователи ГБР зарегистрировали одно уголовное производство, но я не исключаю, что в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства“, - отметил он.

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Оперативное сопровождение в этом уголовном производстве не может осуществлять НАБУ, поскольку его сотрудники фигурируют в расследовании, - его должна обеспечивать Нацполиция, добавил Труба.

Ранее Управление внутреннего контроля НАБУ начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.

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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ФСБ перекрыла схемы “серых“ поставок российских запчастей к украинской военной технике.