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В Украине проведут испытания новых ракет

Комментариев: 7
Испытания ракетного вооружения Украины будут проходить на территории Черниговской области.
Президент рассказал про испытания ракет в Украине
Президент рассказал про испытания ракет в Украине
informator.ua

В среду, 13 марта, на совете регионального развития в Чернигове Петр Порошенко сказал, что полигоны Черниговской области будут использованы для испытания разработок украинского оборонно-промышленного комплекса. 

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент заявил, что перед Украиной сейчас стоят новые возможности и их нужно использовать для увеличения точности, расширения радиуса действия и улучшения мощности “возможного ответа на агрессию“.

Не забыл Порошенко и упомянуть о нарушении Россией обязательств по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, гарант добавил, что Украина имеет шанс производить отечественное высокоточное ракетное вооружение. 

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Напомним, что несколько дней назад Петр Порошенко дал установку конструкторским бюро и обронным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия. 

А сегодня стало известно, что ФСБ перекрыла перевозку военных запчастей из России в Украину.

 

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Теги: оружие, ракеты, Россия, Украина
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Комментариев (7)
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krolikoff_net    13.03.2019, 18:49
Оценка:  +2
krolikoff_net
Украине очень нужны ракеты с дальностью 2500 км и 5000 км , плюс ядерные спецбоеприпасы. Тогда ни у одного рассейского лаптя не возникнет идея поживиться нашей землей.
Kostos    13.03.2019, 18:31
Оценка:  +7
Kostos
Gabon москворылый, уззкий есть самое наглое и пистливое существо. И ты своими высерами только подтверждаешь слова Тургенева.
Da-Gabon    13.03.2019, 18:09
Оценка:  -12
Da-Gabon
Посмотрел карту заправок электромобилей Тесла в Европе. Тысячи заправок в то числе в Беларусии, Россие. И почти чистое пятно Украина. Отсталая, самодовольная, трепливая окраина.
WTF2wtf    13.03.2019, 18:20
Оценка:  +7
WTF2wtf
Чувак, а ты поищи хотя бы обычные пассажирские поезда на захваченном россией Донбассе ... даже этого теперь нет
WTF2wtf    13.03.2019, 18:25
Оценка:  +8
WTF2wtf
И "тысячи" в Беларуси и России - это 5 планируемых в россии и целый 0 в Беларуси?
В Украине их тоже парочку делают ... мелочь, но не нужно парить про россию и беларусь
WTF2wtf    13.03.2019, 18:26
Оценка:  +7
WTF2wtf
Лживый, упоротый, самодовольный бот иностранных оккупантов ...
Ruspidor    13.03.2019, 18:34
Оценка:  0
Ruspidor
У меня модель Х, пока ехал по Европе, заправки с суперчарджером закончились еще до Кракова. Даже в Польше их очень мало, пришлось заряжаться на калечных по несколько часов... В Беларуси нет ни одной, в России тоже, в Москве возможно есть, но россиянам в москву можно только по визе и то, только 3дня
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