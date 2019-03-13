В Украине проведут испытания новых ракет

Испытания ракетного вооружения Украины будут проходить на территории Черниговской области.

Президент рассказал про испытания ракет в Украине informator.ua

В среду, 13 марта, на совете регионального развития в Чернигове Петр Порошенко сказал, что полигоны Черниговской области будут использованы для испытания разработок украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент заявил, что перед Украиной сейчас стоят новые возможности и их нужно использовать для увеличения точности, расширения радиуса действия и улучшения мощности “возможного ответа на агрессию“.

Не забыл Порошенко и упомянуть о нарушении Россией обязательств по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, гарант добавил, что Украина имеет шанс производить отечественное высокоточное ракетное вооружение.

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Напомним, что несколько дней назад Петр Порошенко дал установку конструкторским бюро и обронным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

А сегодня стало известно, что ФСБ перекрыла перевозку военных запчастей из России в Украину.