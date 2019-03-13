Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Утечка информации по оборонке произошла в сентябре 2018 года - Луценко

Комментариев: 2
Часть данных, обнародованных журналистами, в материалах следствия отсутствует.
Луценко рассказал, когда слили информацию о хищениях в оборонной сфере
Луценко рассказал, когда слили информацию о хищениях в оборонной сфере
УНИАН

Читай также: Бигус взломал диск с данными о хищениях в оборонке - Луценко

Утечка информации следствия о коррупции в оборонно-промышленном комплексе произошла в сентябре 2018 года. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

“Мы установили точную дату, точный месяц утечки информации - это сентябрь прошлого года. Почему публикации произошли в разгар избирательной кампании, я задавать вопрос не буду: оставлю это политикам“, - отметил он.

Читай также: Источник слива информации о хищениях в оборонке ищут с полиграфом

Вся информация, которая имеется у следствия, была скачана с телефонов и не менялась с 22 февраля 2017 года до момента проведения экспертизы, добавил он.

В то же время часть информации, которая есть у журналистов, у официального следствия отсутствует, говорит Луценко.

Читай также: ФСБ перекрыла поставки военных запчастей в Украину из РФ - Луценко

Например, в материалах следствия нет разговора между фигурантом расследования Виталием Жуковым и главой госконцерна “Укроборонпром“ Павлом Букиным.

Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал, как следствие получило информацию о схеме хищений в оборонке с участием сына экс-главы СНБО Олега Гладковского.

Поделись:
Теги: Луценко, хищения, оборонка, утечка, журналисты, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ura_docent    13.03.2019, 18:20
Оценка:  +1
ura_docent
Утечка информации следствия о коррупции в оборонно-промышленном комплексе произошла в сентябре 2018 года. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, Дирява труба в унітазі в прокуратурі Юра. Потрібно міняти керівника прокуратури.
fimatut    13.03.2019, 18:00
Оценка:  0
fimatut
....... Крот "Цицерон" работает.......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь