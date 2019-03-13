Утечка информации по оборонке произошла в сентябре 2018 года - Луценко

Часть данных, обнародованных журналистами, в материалах следствия отсутствует.

Луценко рассказал, когда слили информацию о хищениях в оборонной сфере УНИАН

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Утечка информации следствия о коррупции в оборонно-промышленном комплексе произошла в сентябре 2018 года. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

“Мы установили точную дату, точный месяц утечки информации - это сентябрь прошлого года. Почему публикации произошли в разгар избирательной кампании, я задавать вопрос не буду: оставлю это политикам“, - отметил он.

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Вся информация, которая имеется у следствия, была скачана с телефонов и не менялась с 22 февраля 2017 года до момента проведения экспертизы, добавил он.

В то же время часть информации, которая есть у журналистов, у официального следствия отсутствует, говорит Луценко.

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Например, в материалах следствия нет разговора между фигурантом расследования Виталием Жуковым и главой госконцерна “Укроборонпром“ Павлом Букиным.

Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал, как следствие получило информацию о схеме хищений в оборонке с участием сына экс-главы СНБО Олега Гладковского.