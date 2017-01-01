Весеннее "перемирие": ОБСЕ зафиксировала около 4000 нарушений

Миссия только в первый день зафиксировала 500 нарушений, и с тех пор их число постоянно растет.

ОБСЕ рассказала о нарушениях во время "весеннего перемирия" на Донбассе hurriyetdailynews.com

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Уже в первые 24 часа после вступления в силу весеннего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ в ответ на запрос УНН.

С 8 марта до утра 13 марта миссией было зафиксировано более 4000 нарушений режима прекращения огня.

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“Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине внимательно следит за выполнением обязательств по прекращению огня, которое вступило в силу 8 марта 2019 года“, - заявили в организации.

“Ежедневное количество нарушений прекращения огня, наблюдаемых СММ, уменьшилось после подтверждения обязательств“, - отметили в пресс-службе.

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“Однако уже в первые 24 часа после его вступления в силу, СММ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня. И с тех пор их число растет“, - добавили в организации.

Напомним, ранее МИД Украины направил СММ ОБСЕ ноту с призывом проверить информацию о нарушении боевиками режима тишины во время зимнего перемирия.