ГБР допросит журналистов Bihus.info

Журналистов расспросят о возможных фактах получения неправомерной выгоды четырьмя ведомствами.

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Государственное бюро расследований вызывает журналистов для дачи пояснений в рамках открытого уголовного производства по взяткам в НАБУ, ГПУ, СБУ и ГФС. Об этом заявил глава ведомства Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.

“В рамках досудебного расследования мы вызвали журналистов, которые проводили расследования, для их детального допроса“, - отметил Труба. По его словам, необходимо получить доступ к материалам проверок.

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“Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее провести объективное полное расследование и получить ответы на все вопросы“, - заверил чиновник.

Накануне ГБР начало уголовное производство по фактам, изложенным в последнем журналистском расследовании Bihus.info - о возможных фактах получения неправомерной выгоды должностными лицами НАБУ, ГПУ, СБУ и ГФС.

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Напомним, ранее ГБР открыло уголовное производство по фактам хищений в оборонной сфере.