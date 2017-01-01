На Донбассе обстреляли школу - ОБСЕ

Сепаратисты обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. Последствия обстрела зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ.

На Донбассе сепаратисты обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. Об этом в среду, 13 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 12 марта, в населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем", - говорится в сообщении.

По оценке наблюдателей, повреждения в школе возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия.

В свою очередь директор учебного заведения сообщила Миссии, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.

Ранее Украинская сторона СЦКК зафиксировала факты обстрела жилого района населенного пункта Счастье Луганской области.

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