Минометчику и "народному милиционеру ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы

Луганского боевика родом из Днепропетровской области взяли под стражу на два месяца.

Мужчина добровольно вступил в ряды "народной милиции" и воевал против Украины EPA/UPG

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На Луганщине взяли под стражу наемника “ЛНР“ - минометчика, который четыре года нес “службу“ в подразделениях “народной республики“. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По ходатайству прокуратуры суд избрал 25-летнему выходцу из Днепропетровской области содержание под стражей сроком на 60 суток.

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Сепаратиста обнаружили и задержали правоохранители во время пересечения одного из блокпостов.

Как выяснилось, в 2014 году мужчина добровольцем вступил в ряды одного из боевых подразделений “ЛНР“, по собственному желанию стал минометчиком и нес “службу по контракту“ в подразделениях “Народной милиции ЛНР“.

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Он также принимал участие в боях с ВСУ. Задержанному инкриминируется участие в террористической организации “ЛНР“ и содействие ее деятельности (часть 1 статьи 258-3 УК).

Боевику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала около 4000 нарушений с начала "весеннего перемирия" на Донбассе.