Схемы в оборонке: глава НАБУ ответил на обвинения

Причастных к коррупционным схемам в оборонном комплексе сотрудников бюро отсранят от службы. Начато служебное расследование.

Сытник отметил, что не надо забывать о других участниках скандала, концентрируя внимание на НАБУ Пресс-служба НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник допустил отстранения от должностей тех сотрудников бюро, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании по коррупции в оборонной сфере. Об этом он сказал на заседании следственной комиссии Верховной Рады в среду, 13 марта.

"Все начиналось с того, что якобы кто-то дает какие-то справки о фиктивных или реферативных предприятиях. На самом деле все не так. И смысл этих писем свидетельствуют о том, что никто никаких справок не выдает", - пояснил он.

Директор НАБУ отметил: "Исходя из количества заявлений, которые звучат, действительно есть смысл рассмотреть вопрос отстранения на период расследования отдельных сотрудников, фамилии которых звучали в расследовании".

Сытник добавил, что Госбюро расследований, которое проводит расследование, может полностью дать оценку произошедшему. "Мы никогда не снимали с себя ответственности... Но не надо превращать сегодняшнее заседание исключительно в тему работы только Антикоррупционного бюро", - подчеркнул он.

Также Сытник сообщил, чтоследствие фактически начинается с нуля. По его словам, необходимо проанализировать "материалы, которые были в телевизоре".

В ходе заседания ВСК глава САП Назар Холодницкий заявил, что из материалов дела, открытого НАБУ в 2016 году, исчезли десятки страниц.

Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.

В частности, в расследовании фигурирует замглавы НАБУ Гизо Углава, который якобы подписывал документы, исключающие фирму-прокладку Оптимумспецдеталь из перечня фиктивных.

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