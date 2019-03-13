Дело о хищении 100 млрд: МВД передаст в суд дело Клименко
Читай также: Матиос рассказал об арестованном имуществе Клименко
Следствие по делу бывших налоговиков Миндоходов и сборов, обвиняемых в причастности к хищению 100 млрд грн продолжалось 9 месяцев и наконец завершено. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, теперь 1209 томов с материалами дела будут переданы в суд. В деле о преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко - 52 подозреваемых, уточнил он.
Читай также: Экономист прокомментировал схемы Луцкого-Клименко по завладению имуществом НАУ
“Это дело длилось всего 9 месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозные - не только по сумме вероятно похищенных средств, но и по доказательной базе“, - отметил Аваков. Им занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры.
Читай также: МВД: Имущество Клименко блокируют до решения суда
“За плечами у команды военной прокуратуры 4000 судебных заседаний, рассмотрение ходатайств, жалоб в судах первой инстанции. Судом вынесено около 2000 решений“, -говорит и генпрокурор Юрий Луценко.
МВД и ГПУ арестовали имущества на 700 млн грн, в том числе - 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежилых помещений и 1000 вагонов, добавил он.
Читай также: Итоги спецоперации: 12 задержанных экс-налоговиков на свободе
Масштабная спецоперация по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко проходила в мае 2017 года, напоминает пресс-служба МВД. К ее проведению были привлечены более 2000 правоохранителей, из них - 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.
В рамках уголовных производств проводилось более 450 одновременных обысков на территории 15 областей.
Читай также: “Крупнейшая антикоррупционная операция“ - что это было?
Напомним, в ноябре 2017 года СБУ также сообщила, что располагает доказательствами государственной измены, совершенном Александром Клименко.