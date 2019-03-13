Дело о хищении 100 млрд: МВД передаст в суд дело Клименко

В деле о преступной организации во главе с бывшим министром - 52 подозреваемых.

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Следствие по делу бывших налоговиков Миндоходов и сборов, обвиняемых в причастности к хищению 100 млрд грн продолжалось 9 месяцев и наконец завершено. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, теперь 1209 томов с материалами дела будут переданы в суд. В деле о преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко - 52 подозреваемых, уточнил он.

По словам Авакова, следствие длилось больше 9 месяцев mvs.gov.ua

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“Это дело длилось всего 9 месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозные - не только по сумме вероятно похищенных средств, но и по доказательной базе“, - отметил Аваков. Им занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры.

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“За плечами у команды военной прокуратуры 4000 судебных заседаний, рассмотрение ходатайств, жалоб в судах первой инстанции. Судом вынесено около 2000 решений“, -говорит и генпрокурор Юрий Луценко.

МВД и ГПУ завершили следствие по делу о коррупции с участием экс-министра доходов и сборов mvs.gov.ua

МВД и ГПУ арестовали имущества на 700 млн грн, в том числе - 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежилых помещений и 1000 вагонов, добавил он.

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Масштабная спецоперация по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко проходила в мае 2017 года, напоминает пресс-служба МВД. К ее проведению были привлечены более 2000 правоохранителей, из них - 1700 полицейских и 500 военных прокуроров.

1209 томов по делу Клименко наконец передадут с суд mvs.gov.ua

В рамках уголовных производств проводилось более 450 одновременных обысков на территории 15 областей.

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Напомним, в ноябре 2017 года СБУ также сообщила, что располагает доказательствами государственной измены, совершенном Александром Клименко.