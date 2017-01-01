В Украине испытали бронеавтомобиль Козак-2

На полигоне под Житомиром прошли испытания бронированного автомобиля Козак-2, который может поступить на вооружение в ВСУ.

Козак-2 зарекомендовал себя как надежный бронеавтомобиль с высокой проходимостью пресс-служба ВСУ

Под Житомиром на общевойсковом полигоне прошли испытания бронированного автомобиля Козак-2, который вскоре может поступить на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины. Об этом в среду, 13 марта, сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Указано, что испытания начались на танкодромной полосе препятствий, где на бездорожье проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности.

"После этого на танковом огневом городке воинами-десантниками была практически проверена броня и защитное стекло бронеавтомобиля Козак-2. В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат - положительный", - говорится в сообщении.

По словам командующего ДШВ ВСУ Михаила Забродского, данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.

Ранее модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО Меридиан им. С.П Королева, который входит в состав ГК Укроборонпром, успешно прошел государственные испытания на одном из военных полигонов ВСУ.

Также сообщалось, что харьковские бронетанковые предприятия Укроборонпрома завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами.

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