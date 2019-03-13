Луценко признал участие Гладковского-младшего в схемах оборонки

Сын экс-замглавы СНБО Олега Гладковского был соучастником незаконной деятельности в оборонной сфере, констатировал генпрокурор.

Рогоза и Жуков задержаны, а Гладковский-младший - нет Скриншот из видео

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был участником незаконных схем в оборонном комплексе. Об этом в среду, 13 марта, заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается вероятного участия господина Гладковского или Свинарчука, то переписка не указывает на то, что он занимался или производством, или переводом средств в наличные без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности", - сказал генпрокурор.

"Мы сейчас работаем, чтобы получить необходимые доказательства, чтобы расширить круг подозреваемых", - заявил Луценко, отвечая на вопрос о том, какова роль Гладковского-младшего в незаконных схемах в оборонном комплексе.

Он напомнил, что в производстве ГПУ есть дело о мошенничестве, которое совершил Андрей Рогоза со знакомыми ему сотрудниками СБУ.

"В ходе спецоперации вместе с внутренней безопасностью СБУ мы задержали всех трех и сейчас они находятся на скамье подсудимых. Во время задержания у Рогозы были найдены телефоны и переписка с Жуковым и только с Жуковым, в связи с чем мы изъяли телефоны и Жукова. Из переписки этих двух лиц видно, что господин Рогоза был фактическим собственником предприятия Оптимумспецдеталь и вместе с Жуковым они проводили операции поставки оборудования и деталей Укроборонпрому и дальнейшего перевода в наличные полученных от данной продукции средств", - рассказал Луценко.

Он отметил, что деятельность Рогозы и Жукова по уклонению от налогов является юридическим фактом.

Отметим, по данным журналистов, кроме Жукова, Рогозы и Гладковского-младшего, к коррупции в оборонной сфере причастен Олег Гладковский, глава Укроборонпрома Павел Букин, ряд топ-чиновников оборонных предприятий, а также чиновники из Военной прокуратуры, НАБУ, ГПУ, СБУ и ГФС.

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