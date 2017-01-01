Мэр города на Днепропетровщине попался на взятке в $30 тысяч

Мэра Верховцево подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тысяч долларов за решение земельного вопроса.

В Днепропетровской области мэра города Верховцево задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тысяч долларов за решение земельного вопроса. Об этом в среду, 13 марта, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"За взятку мэр пообещал решить вопрос о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верховцевского района. 13 марта после получения части указанной суммы взятки в размере 5 тыс. долларов чиновник был задержан", - говорится в сообщении.

Теперь в прокуратуре готовят ему сообщение о подозрении, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

При этом военная прокуратура не уточняет личность задержанного. Однако, по данным Верховцевского горсовета, действующим мэром города является Василий Залужный.

Ранее в Запорожской области задержали на взятке в 260 тысяч гривен сотрудника областного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Также сообщалось, что в Киеве задержали на взятке в $8 тысяч замглавы Госагентства водных ресурсов. Чиновник требовал деньги за осуществление биологической мелиорации водоема.

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