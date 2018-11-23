Обнаружены злоупотребления в газовой сфере почти на 100 млн гривен

Газопоставляющая компания безосновательно доначислила бытовым потребителям области крупные объемы природного газа.

В Винницкой области потребители переплатили за газ более 98 млн гривен

В Винницкой области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления в газовой сфере на сумму почти 100 млн гривен. Об этом сообщает региональная прокуратура в среду, 13 марта.

"По факту злоупотребления должностных лиц газораспределительной и газоснабжающей компаний прокуратурой Винницкой области начато уголовное производство. Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с октября 2018 года газоснабжающим предприятиям области объемы потребленного бытовыми потребителями газа приведены к стандартным условиям. В результате измеренный счетчиками граждан объем газа увеличен на коэффициенты приведения (до 1,08).

"Приведение к стандартным условиям предполагает корректировки объема измеренного бытовыми счетчиками газа в холодные месяцы в сторону увеличения, поскольку при низких температурах газ сжимается и обычные счетчики считают его объем в сжатом состоянии. Коэффициент приведения от 0,97 до 1,08 зависит от расстояния, которое проходит газ к счетчику по газопроводу над землей снаружи отапливаемых помещений, и месяца, за который производится начисление. Однако, такие действия в отношении бытовых потребителей противоречат законодательству", – отметили в прокуратуре.

По Правилам поставки природного газа, приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям проводится только для потребителей, которые не являются бытовыми.

Также согласно Методике приведения объема газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счетчиков, действие этой Методики распространяется на субъекты хозяйствования, отметили в ведомстве.

"Неправомерности применения указанной методики для перечисления природного газа бытовым потребителям также подтверждено Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области", – добавили в надзорном ведомстве.

Кроме этого, по данным ведомства, постановлением НКРЭКУ № 14787 от 23.11.2018 газораспределительной компании области запрещено при осуществлении учета природного газа, использованного бытовыми потребителями, приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов за использованный природный газ бытовыми потребителями.

"Согласно предварительным расчетам газопоставляющая компания безосновательно доначислила бытовым потребителям области объемы природного газа на общую сумму более 98 млн гривен", – отметили в прокуратуре.

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