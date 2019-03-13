Грипп в Украине: за неделю более 150 тысяч заболевших, двое умерли

Гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в Украине заболели более 154 тысячи человек, двое из которых скончались.

Эпидпороги сейчас не превышены ни в одном регионе страны

В Украине на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели более 154 тысяч человек, двое из которых не выжили. Об этом в среду, 13 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 401,1 на 100 тысяч населения, что на 22,7% меньше уровня эпидемического порога по Украине. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 154 408 человек 66,3% из которых - дети до 17 лет. Два человека умерли от гриппа", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Минздрава, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 47 летальных случаев.

Как заверили в министерстве, эпидемические пороги сейчас не превышены ни в одном регионе страны.

Там также отчитались, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 507 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения представила Глобальную стратегию по борьбе с гриппом на период с 2019 по 2030 год.

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