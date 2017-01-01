ГБР расследует возможную подготовку покушений на лидеров Нацкорпуса

Служба безопасности Украины попросила ГБР открыть производство в связи с соответствующим заявлением нардепа.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по информации о возможной подготовке физического уничтожения лидеров партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 13 марта.

Отмечается, что следователи центрального аппарата бюро зарегистрировали производство по информации о якобы подготовке одним из заместителей председателя СБУ уничтожения лидеров Нацкорпуса и Нацдружин.

С соответствующим заявлением в ГБР обратился заместитель председателя СБУ, которого народный депутат на пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

"Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренному ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта в Черкассах произошли столкновения между активистами Нацкопуса и силовиками, которые охраняли митинг с участием президента Украины Петра Порошенко. Тогда пострадали 22 полицейских.

После стычек в Нацкопусе заявили, что неизвестно местонахождение пятерых представителей движения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet