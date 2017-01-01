Расследование длилось более девяти месяцев. Им занимались 500 правоохранителей. Всего по делу проходят 52 подозреваемых.

Более тысячи томов дела экс-налоговиков времен президентства Виктора Януковича отправлены в Печерcкий суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в среду, 13 марта.

Этой теме был посвящен совместный брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя председателя Нацполиции – начальника департамента защиты экономики Игоря Купранца.

Отмечается, что расследование длилось 9 месяцев и 18 дней, дело расследовали 500 правоохранителей.

"Мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича", – сказал Луценко и добавил, что состоялось 4 тысячи судебных заседаний, суд вынес 2 тысяч решений.

Генпрокурор также заявил, что за время следствия арестовали имущества злоумышленников на 700 млн гривен, в том числе 10 домов, 20 квартир и 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, 1000 вагонов.

В то же время Анатолий Матиос считает, что приговоры по этому делу мы "увидим не скоро". Всего по делу проходят 52 подозреваемых.

Cмотрите фотогалерею: Дело экс-налоговиков Януковича отправлено в суд

Ранее сообщалось, что бывшие чиновники налоговой администрации времен Виктора Януковича нанесли Украине ущерб почти 100 млрд гривен.

Напомним, в мае 2017 года силовики провели масштабную антикоррупционную операцию в 15 областях, во время которой задержали 23 чиновников бывшего Министерства доходов и сборов.

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