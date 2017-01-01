Ради скупки голосов под Тимошенко Алла Шлапак строит всеукраинскую сетку, – журналист

Депутат Киевсовета Алла Шлапак в интересах кандидата в президенты Юлии Тимошенко выстраивает по всей Украине сетку по подкупу избирателей. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказала журналист espreso.tv Татьяна Шустрова, сообщает newsone.ua.

"Добро пожаловать в Зомбиленд. Здесь пока все высмеивали восстание Витренко, на информационном поле со своим привычным плугом - критикой власти - упорно работает еще одна значимая фигура из прошлого. Алла Шлапак сейчас хоть и является депутатом Киевсовета, все же больше всего запомнилась своими бывшими "достижениями" - как гроссмейстер по схемам Черновецкого. Сейчас ей то монетизация субсидий никак угодить не может, то райгосадминистрации режут глаза так, что без вмешательства президента не обойтись", – написала Шустрова, приведя примеры последних всплесков медиа-активности Шлапак.

Она также пояснила, почему вдруг экс-соратница бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого стала все чаще мелькать в СМИ.

"Казалось бы, к чему такое медиа-активность? А ларчик просто открывается. Ранее СМИ писали, что Юлия Тимошенко поручила Алле Васильевне управлять выборами в Киеве. Ну, как "управлять" - в случае с Шлапак это очевидно означает "обеспечить необходимый ресурс бабушек Черновецкого", – подчеркнула журналист.

По ее данным, Алла Шлапак назначена курировать построение по всей Украине "сеток" для скупки голосов в пользу Юлии Тимошенко вместо нардепа Валерия Дубиля, попавшего под пристальное внимание правоохранительных органов.

"Говорят, скоро ее ждет небывалое карьерный рост - амбиции и потенциал госпожи Аллы не стоит недооценивать. А пока куратор сети "Батькивщины" по подкупу избирателей Валерий Дубиль находится под прицелом правоохранителей, именно здесь услуги Шлапак и уместны. Такая себе хитрая замена игрока. В построении сетки по скупке голосов главное – результат", – подытожила Шустрова.