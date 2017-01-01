Суд постановил принудительно доставить капитана судна Норд на заседание

Судья будет рассматривать дело Владимира Горбенко с ним или без него, поскольку адвокаты являются в суд вовремя.

Оболонский районный суд Киева вынес решение обеспечить явку капитана крымского судна Норд Владимира Горбенко на следующее судебное заседание путем "принудительного привода". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря суда Инну Свинаренко в среду, 13 марта.

"Оболонский районный суд Киева (вынес решение обеспечить явку капитана керченского судна Норд Владимир Горбенко – ред.) с участием органов Службы безопасности Украины на следующее судебное заседание", – заявила Свинаренко.

По ее словам, по результатам предоставленной информации от СБУ будет решаться вопрос рассмотрения дела с ним или без него, поскольку адвокаты являются в суд вовремя, а обвиняемого нет.

"Следующее заседание состоится 12 апреля в 11:00", – уточнила Свинаренко.

В свою очередь ТАСС сообщает, что Горбенко не собирается посещать Украину для участия в судебном заседании. Об этом агентству сказала его мать – Евгения Горбенко.

"Не собирается Володя ни в какой суд в Украину. Это бред полный. Он перенес такой стресс и не собирается никуда. Он в Крыму сейчас", – сказала женщина.

Напомним, 4 февраля Нацполиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По данным МВД Украины, он исчез в Мелитополе, на связь с родными не выходил с 26 января.

Однако в понедельник 11 февраля Владимир Горбенко нашелся в Крыму и рассказал подробности своего бегства.

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