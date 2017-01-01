Коррупция в оборонке: Холодницкий отстранил ответственного прокурора САП
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о коррупционных схемах в оборонной сфере. Об этом он заявил на заседании специально созданной Временной следственной комиссии Верховной Рады, сообщает в среду, 13 марта, Укринформ.
"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.
Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают.
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