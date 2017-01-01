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Коррупция в оборонке: Холодницкий отстранил ответственного прокурора САП

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Руководитель САП отстранил старшего прокурора из-за провала по делу о коррупционных схемах в оборонной сфере.
Назар Холодницкий отстранил прокурора, ответственного за дело по схемам в оборонке
Назар Холодницкий отстранил прокурора, ответственного за дело по схемам в оборонке
112.ua

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о коррупционных схемах в оборонной сфере. Об этом он заявил на заседании специально созданной Временной следственной комиссии Верховной Рады, сообщает в среду, 13 марта, Укринформ.

"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.

Напомним, согласно заключительной части расследования журналистов, о коррупции в оборонке знали в налоговой администрации, военной прокуратуре, НАБУ, ГПУ и СБУ. Последние два ведомства обвинения отрицают. 

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Теги: коррупция, уголовное дело, прокурор, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Укроборонпром, Холодницкий, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
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Источник: korrespondent.net

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