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На Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами

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Правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.
Изъятое оружие и марихуана
Изъятое оружие и марихуана
Прес-центр штабу ООС / Facebook

В Донецкой области силовики из состава операции Объединенных сил обнаружили и изъяли у жителя Дружковки два пистолета, две гранаты и наркотики. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 13 марта.

"В доме жителя города Дружковка Донецкой области был проведен обыск. В результате проведенных мероприятий межведомственной группой было обнаружено два пистолета, две гранаты и около 200 граммов марихуаны. 50-летнего гражданина Украины задержали", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Ранее в среду стало известно, что в Луганской области задержали 42-летнего мужчину, который занимался сбытом оружия и взрывчатки. У него изъяли гранатомет РПГ-18, ящик гранат, тротиловые шашки и патроны.

Также СБУ разоблачила межрегиональную группировку с арсеналом оружия, которое вывозилось из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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Теги: оружие, Донецкая область, донбасс, граната, пистолет, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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