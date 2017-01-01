На Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами

Правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.

В Донецкой области силовики из состава операции Объединенных сил обнаружили и изъяли у жителя Дружковки два пистолета, две гранаты и наркотики. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 13 марта.

"В доме жителя города Дружковка Донецкой области был проведен обыск. В результате проведенных мероприятий межведомственной группой было обнаружено два пистолета, две гранаты и около 200 граммов марихуаны. 50-летнего гражданина Украины задержали", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Ранее в среду стало известно, что в Луганской области задержали 42-летнего мужчину, который занимался сбытом оружия и взрывчатки. У него изъяли гранатомет РПГ-18, ящик гранат, тротиловые шашки и патроны.

Также СБУ разоблачила межрегиональную группировку с арсеналом оружия, которое вывозилось из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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