Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове под колесами Интерсити погибла девушка

Комментариев: 0
Предварительно установлено, что молодая женщина выбежала на рельсы перед движущимся поездом.
Поезд Интерсити
Поезд Интерсити
intercity.uz.gov.ua
В Харькове на станции Новоселовка вечером 13 марта под колесами поезда Интерсити, который следовал в Киев, погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
 
Отмечается, что информация о происшествии поступила правоохранителям Новобаварского отдела Харькова в 18.40.
 
Следственно-оперативная группа предварительно установила, что девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы.
 
Из-за происшествия движение поездов было остановлено почти на два часа.
 
Обстоятельства случившегося устанавливают.
 
 
Ранее сообщалось, что в Харьковской области грузовой поезд во время движения сбил женщину, которая сидела на шпалах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, смерть, Харьковская область, Поезд, полиция, девушка, ИнТЕРСИТИ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь