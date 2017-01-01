В Харькове под колесами Интерсити погибла девушка
Предварительно установлено, что молодая женщина выбежала на рельсы перед движущимся поездом.
В Харькове на станции Новоселовка вечером 13 марта под колесами поезда Интерсити, который следовал в Киев, погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Отмечается, что информация о происшествии поступила правоохранителям Новобаварского отдела Харькова в 18.40.
Следственно-оперативная группа предварительно установила, что девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы.
Из-за происшествия движение поездов было остановлено почти на два часа.
Обстоятельства случившегося устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области грузовой поезд во время движения сбил женщину, которая сидела на шпалах.
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