В Харькове под колесами Интерсити погибла девушка

Предварительно установлено, что молодая женщина выбежала на рельсы перед движущимся поездом.

В Харькове на станции Новоселовка вечером 13 марта под колесами поезда Интерсити, который следовал в Киев, погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила правоохранителям Новобаварского отдела Харькова в 18.40.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы.

Из-за происшествия движение поездов было остановлено почти на два часа.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet