Боевики дважды нарушили режим тишины: двое военных ранены

Ситуация на фронте довольно нестабильная. Оккупанты дважды за прошлые сутки обстреляли украинские позиции.

13 марта было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня. Боевики использовали противотанковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие, сообщают в пресс-центре ООС.

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Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи города Авдеевка. Использовали противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Второй обстрел зафиксировали по позициях возле Марьинки. Там оккупанты использовали снайперское оружие.

В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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Также в штабе ООС рассказали, что украинские военные ответно обстреляли позиции оккупантов. По данным разведки, удалось ликвидировать одного террориста, еще трое ранены.

Объединенные силы держат оборону и контролируют силы противника. При этом украинская сторона придерживается режима прекращения огня.

Напомним, украинских военных впервые ранили за время перемирия. В районе пунктов Авдеевка и Марьинка боевики дважды обстреляли украинских военных.