В Винницкой области женщина снимала порно со своим сыном

Женщина решила заработать на детской порнографии и для этого использовала своего 4-летнего сына.

В Винницкой области задержали 26-летнюю девушку, которая была порноактрисой. Женщина снимала видео со своим малолетним сыном и продавала их на специализированных закрытых форумах.

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Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

На протяжении нескольких лет мать использовала своего ребенка, снимая с ним интимные видео. Мальчику было всего лишь два года, когда женщина начала распространять порнографию. Стоимость за одно видео составляла от 1,5 до 3 тыс. гривен.

Сотрудники полиции изъяли технику npu.gov.ua

Женщина поделилась с правоохранительными органами, что продала около 20-30 видеороликов.

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В квартире, где проживала нарушительница со своим сыном, сотрудники киберполиции и следователи Деснянского управления столичной полиции провели обыск. Они изъяли огромное количество фото- и видеоматериалов порнографического характера, в том числе и материалы с мальчиком. Кроме того, сотрудники полиции забрали технику и отправили ее на экспертизу.

Все документы, ноутбук и телефоны отправили ее на экспертизу npu.gov.ua

Открыто криминальное производство по ст. 156 (ч. 2), ст. 153 (ч. 4) и ст. 301 (ч. 4.) Криминального Кодекса Украины.

Женщину задержали и доставили в участок. За совершенные действия она может лишиться свободы сроком на 10 лет. С ребенком сейчас работают психологи.

Напомним, что недавно в центре Хмельницкого вместо рекламы на мониторе показали видео порнографического характера.