Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области женщина снимала порно со своим сыном

Комментариев: 1
Женщина решила заработать на детской порнографии и для этого использовала своего 4-летнего сына.
Женщину задержали правоохранительные органы
Женщину задержали правоохранительные органы
npu.gov.ua

В Винницкой области задержали 26-летнюю девушку, которая была порноактрисой. Женщина снимала видео со своим малолетним сыном и продавала их на специализированных закрытых форумах.

Читай также: В Кропивницком чиновник смотрел порно на совещании

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

На протяжении нескольких лет мать использовала своего ребенка, снимая с ним интимные видео. Мальчику было всего лишь два года, когда женщина начала распространять порнографию. Стоимость за одно видео составляла от 1,5 до 3 тыс. гривен.

 

Сотрудники полиции изъяли технику
Сотрудники полиции изъяли технику
npu.gov.ua

 

Женщина поделилась с правоохранительными органами, что продала около 20-30 видеороликов.

Читай также: В Киеве полиция задержала организатора детской порностудии

В квартире, где проживала нарушительница со своим сыном, сотрудники киберполиции и следователи Деснянского управления столичной полиции провели обыск. Они изъяли огромное количество фото- и видеоматериалов порнографического характера, в том числе и материалы с мальчиком. Кроме того, сотрудники полиции забрали технику и отправили ее на экспертизу.

Все документы, ноутбук и телефоны отправили ее на экспертизу
Все документы, ноутбук и телефоны отправили ее на экспертизу
npu.gov.ua

Открыто криминальное производство по ст. 156 (ч. 2), ст. 153 (ч. 4) и ст. 301 (ч. 4.) Криминального Кодекса Украины.

Женщину задержали и доставили в участок. За совершенные действия она может лишиться свободы сроком на 10 лет. С ребенком сейчас работают психологи.

Напомним, что недавно в центре Хмельницкого вместо рекламы на мониторе показали видео порнографического характера.

 

Поделись:
Теги: порно, дети, детская порнография, Украина, Мать
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
designandrey65    14.03.2019, 10:15
Оценка:  -2
designandrey65
шоколадный мир... что говорить...
fulminate    14.03.2019, 10:21
Оценка:  0
fulminate
Ну не переживай. Выберут вилкула и все извращенки с проститутками резко станут порядочными швеями или поварихами)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь