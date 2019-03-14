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В Крым прибыла делегация из Франции

Комментариев: 11
Среди посетивших полуостров - почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей.
12 французов приехали в Крым
12 французов приехали в Крым
crimealife.org.ua

Делегация из Франции в составе 12 человек прибыла вечером в среду, 13 марта, в аннексированный Крым для участия в праздновании годовщины так называемого "воссоединения Крыма с Россией", сообщает ТАСС.

Отмечается, что в состав делегации входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа.

Перед этим делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани прибыла в Москву. Их визит продлится до 16 марта.

 Так называемый "председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк заявил, что подобный визит очень важен для Крыма.

"Это своего рода признание… Пусть это и в рамках народной дипломатии. Но, это признание Крыма", - сказал он.

Также с визитом французов местные власти связывают надежду на увеличения потока иностранных туристов на полуостров.

Ранее Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

Также против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым.

 

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Теги: Крым, Франция, визит, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 10:19
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Как по французски будет "зрада"?
Paul_Knox    14.03.2019, 10:10
Оценка:  -2
Paul_Knox
VSHIVANKA 14.03.2019, 09:57
Себе ты вернешь только сифилис...
Пролисок    14.03.2019, 10:10
Оценка:  +2
Пролисок
Миротворец переполнен..Миротворец переполне.....
farfalle    14.03.2019, 10:06
Оценка:  +2
farfalle
Вислоухие нервно захрюкали)))
nfhvyt    14.03.2019, 10:04
Оценка:  +5
nfhvyt
И шо, заграница нам поможет? Единственное в чём европа действительно помогла украинцам, так это в развале собственной страны.
Krimeaman    14.03.2019, 10:05
Оценка:  +4
Krimeaman
Согласен... но лишь помогла. Основная работы выполняется гражданами Незалежной...
Krimeaman    14.03.2019, 10:02
Оценка:  +5
Krimeaman
Мы всем гостям рады! Приезжайте!
VSHIVANKA    14.03.2019, 09:56
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!
ЧЕЙ КРЫМ , МАЙДАУНЫ ? )))))
Paul_Knox    14.03.2019, 09:56
Оценка:  -3
Paul_Knox
Искренне пожелаем вернуть свои земли себе бретонцам, провансальцам, немцам, арабам и англичанам. Франция заслуживает то, то имеет - пока черный париж, скоро будет все.
VSHIVANKA    14.03.2019, 09:57
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ТАКЖЕ ПОЛЯКАМ , РУМЫНАМ , ВЕНГРАМ И РУССКИМ .... ))))
farfalle    14.03.2019, 10:16
Оценка:  +1
farfalle
твоя земля - это только Куев. Остальные - чужие
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