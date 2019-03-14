В Крым прибыла делегация из Франции
Делегация из Франции в составе 12 человек прибыла вечером в среду, 13 марта, в аннексированный Крым для участия в праздновании годовщины так называемого "воссоединения Крыма с Россией", сообщает ТАСС.
Отмечается, что в состав делегации входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа.
Перед этим делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани прибыла в Москву. Их визит продлится до 16 марта.
Так называемый "председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк заявил, что подобный визит очень важен для Крыма.
"Это своего рода признание… Пусть это и в рамках народной дипломатии. Но, это признание Крыма", - сказал он.
Также с визитом французов местные власти связывают надежду на увеличения потока иностранных туристов на полуостров.
Ранее Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.
Также против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Себе ты вернешь только сифилис...
ЧЕЙ КРЫМ , МАЙДАУНЫ ? )))))