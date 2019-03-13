В Киеве БТР протаранил автомобиль военной инспекции
ДТП произошло 13 марта вечером в Киеве. Водитель БТР не успел быстро среагировать на остановившийся впереди него военный автомобиль и произошло столкновение.
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О происшествии сообщил Информатор.
“БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро “Теремки“. В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее“, - говорится в сообщении.
В результате аварии никто не пострадал. Машина военных получила повреждения задней части, но пассажиры и водитель отказались комментировать ситуацию. Кроме того, полицейским удалось выяснить, что броневой транспортер недавно был в ремонте и у него отказали тормоза.
После столкновения образовалась огромная пробка на улице Заболотного. Работники полиции будут устанавливать точные причины и детали ДТП.
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Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Киеве столкнулись четыре автомобиля. Участникам аварии потребовалась медицинская помощь.