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В Киеве БТР протаранил автомобиль военной инспекции

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Водитель БТР не справился с управлением, так как у бронетранспортера отказали тормоза.
БТР протаранил авто военной инспекции
БТР протаранил авто военной инспекции
informator.ua

ДТП произошло 13 марта вечером в Киеве. Водитель БТР не успел быстро среагировать на остановившийся впереди него военный автомобиль и произошло столкновение.

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О происшествии сообщил Информатор.

“БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро “Теремки“. В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее“, - говорится в сообщении.

 

Lada получила повреждения задней части
Lada получила повреждения задней части
informator.ua
У БТР отказали тормоза
У БТР отказали тормоза
informator.ua
Полиция выясняет детали ДТП
Полиция выясняет детали ДТП
informator.ua
На дороге появились пробки
На дороге появились пробки
informator.ua

 

В результате аварии никто не пострадал. Машина военных получила повреждения задней части, но пассажиры и водитель отказались комментировать ситуацию. Кроме того, полицейским удалось выяснить, что броневой транспортер недавно был в ремонте и у него отказали тормоза.

После столкновения образовалась огромная пробка на улице Заболотного. Работники полиции будут устанавливать точные причины и детали ДТП.

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Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Киеве столкнулись четыре автомобиля. Участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

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Теги: ДТП, БТР, Украина, авария
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