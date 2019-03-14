Чубаров рассказал, как его пыталась соблазнить Поклонская

Глава Меджлиса рассказал о встрече с Поклонской в 2014 году. По его словам, во время той встречи она была в очень короткой юбке и в колготках в сеточку.

В пятую годовщину аннексии Крыма глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о "странной" встрече с Натальей Поклонской в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью журналу Новому времени от 14 марта.

По его словам, Поклонская во время той встречи была в очень короткой юбке и в колготках в сеточку.

"Она предложила нам сесть за накрытый для чая журнальный столик с очень низкими креслами в ее кабинете. А в ходе разговора несколько раз демонстративно закидывала ногу на ногу. Для меня это было несколько неловко, как будто меня в моем возрасте и моем положении пытаются соблазнить. Она стала говорить о масштабных изменениях, о том, что Россия взяла на себя заботу о Крыме, о том, как крымчане рады и приветствуют все происходящие изменения", - отметил Чубаров.

Ранее сообщалось, что одиозная Поклонская планирует выпускать товары под брендом Няш-мяш. Бывшая "генпрокурор Крыма" заявила, что выстрадала бренд Няш-мяш. Ее супруг пообещал, что под этим брендом будут выпускаться только качественные крымские товары.

Напомним, Поклонская рассмешила соцсети новогодним поздравлением на лошади – пользователи отреагировали фотожабами.

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