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Скандальный баннер о Порошенко в Луцке ликвидировали ночью

Комментариев: 5
В центре Луцка промышленные альпинисты изрезали и сняли баннер с провокационным текстом против президента Порошенко.
Альпинист задержан
Альпинист задержан
volynnews.com

Между альпинистом, которого задержали, и представителями общественности возник спор. Он продолжился в отделении полиции. Тридцатиметровый баннер специально изрезали, чтоб активисты не смогли его повторно разместить на фасаде здания в центре города, передают Волинські новини.

Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает, - написано на баннере.

Баннер специально изрезали
Баннер специально изрезали
volynnews.com

Видимо, активисты, которые разместили этот транспарант, ориентировались на приезд гаранта в Луцк. Между тем, неизвестные решили избавиться от баннера под покровом ночи.

Альпинист, которого поймали возле изрезанного баннера, не смог сразу объяснить чей заказ он исполняет. Человек по имени Андрей путался в показаниях, говоря о личных мотивах поступка. Между тем, не на камеру альпинист намекнул, что его заставили снять баннер представители силовых структур.

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Мужчину забрали в городское отделение полиции. Его сообщника тоже ищут.

Напомним, ГБР расследует возможную подготовку покушений на лидеров Нацкорпуса. Служба безопасности Украины попросила ГБР открыть производство в связи с соответствующим заявлением нардепа.

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Теги: Порошенко, баннер, Луцк, активисты, скандал
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Комментариев (5)
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Л_о_л_а    14.03.2019, 11:36
Оценка:  0
Л_о_л_а
Не прошло и 5 лет как активисты стали что-то подозревать...
Boxerogos    14.03.2019, 11:32
Оценка:  +1
Boxerogos
Дни Педи сочтены.И этот бухой хyecoc это отлично знает.Поэтому,в агонии он старается навредить Украине как можно сильнее.Но это попытки из могилы...
Люблю_Украину    14.03.2019, 10:48
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Петю травят так же как и в свое время Витю. Учитывая что раша на такое не способна из-за отсутсвия профессионализма, можно предположить что омерига таки недовольна Петром и нас ждет новая тушка с 1 апреля и скорее всего это будет именно клоун, ведь у него нет никаких связей и значит легче управлять
r-efr    14.03.2019, 10:56
Оценка:  +1
r-efr
любитель,а почему не на мове пишешь,если так любишь?
Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 10:46
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Я тоже начинаю путаться, но не в показаниях, а в мыслях:
Кто из них бОльшие патриоты - альпинисты или активисты?
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