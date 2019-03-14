Скандальный баннер о Порошенко в Луцке ликвидировали ночью
Между альпинистом, которого задержали, и представителями общественности возник спор. Он продолжился в отделении полиции. Тридцатиметровый баннер специально изрезали, чтоб активисты не смогли его повторно разместить на фасаде здания в центре города, передают Волинські новини.
Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает, - написано на баннере.
Видимо, активисты, которые разместили этот транспарант, ориентировались на приезд гаранта в Луцк. Между тем, неизвестные решили избавиться от баннера под покровом ночи.
Альпинист, которого поймали возле изрезанного баннера, не смог сразу объяснить чей заказ он исполняет. Человек по имени Андрей путался в показаниях, говоря о личных мотивах поступка. Между тем, не на камеру альпинист намекнул, что его заставили снять баннер представители силовых структур.
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Мужчину забрали в городское отделение полиции. Его сообщника тоже ищут.
Напомним, ГБР расследует возможную подготовку покушений на лидеров Нацкорпуса. Служба безопасности Украины попросила ГБР открыть производство в связи с соответствующим заявлением нардепа.
Кто из них бОльшие патриоты - альпинисты или активисты?