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СБУ не занимается прослушкой кандидатов в президенты - полиция

Комментариев: 1
Полицейские прокомментировали найденное прослушивающее оборудование у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского .
СБУ не прослушивала Зеленского, подтвердили в полиции
СБУ не прослушивала Зеленского, подтвердили в полиции
npu.gov.ua

Оборудование для прослушки, найденное  у офиса Владимира Зеленского, не связано со слежкой или любыми другими действиями СБУ, направленными на кандидата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В соответствии с информацией, сотрудники СБУ проводили досудебное расследование в рамках решения Киевского аппелляционного суда.

“В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в соответствии с решениями Киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением“, - отметили в полиции

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Правоохранители проводят расследование по факту обнаружения оборудования для прослушки на крыше одного из домов по улице Белорусской. Преступление предварительно квалифицировано по части 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

“В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. Поэтому указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании“, - пояснили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что происходило на встрече Порошенко с избирателями в Чернигове.

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Теги: СБУ, полиция, кандидат в президенты, прослушка, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kapablankas    14.03.2019, 11:32
Оценка:  0
kapablankas
так и сказали - бля буду

верю
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