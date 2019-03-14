СБУ не занимается прослушкой кандидатов в президенты - полиция

Полицейские прокомментировали найденное прослушивающее оборудование у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского .

Оборудование для прослушки, найденное у офиса Владимира Зеленского, не связано со слежкой или любыми другими действиями СБУ, направленными на кандидата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: Концерт “Квартала 95” в Киеве пытались сорвать

В соответствии с информацией, сотрудники СБУ проводили досудебное расследование в рамках решения Киевского аппелляционного суда.

“В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в соответствии с решениями Киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением“, - отметили в полиции

Читай также: Кандидаты в президенты: что означают их жесты

Правоохранители проводят расследование по факту обнаружения оборудования для прослушки на крыше одного из домов по улице Белорусской. Преступление предварительно квалифицировано по части 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

“В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. Поэтому указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании“, - пояснили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что происходило на встрече Порошенко с избирателями в Чернигове.