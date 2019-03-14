Двое детей во Львове находятся в коме из-за кори

Из-за осложнений от кори дети находятся в коме. Медики пытаются спасти их жизни.

Во Львовской областной инфекционной больнице врачи на протяжении 9 дней пытаются спасти детей. У них воспаление головного мозга.

Об этом сообщает канал 24.

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Девочка четырех лет и мальчик трех лет были доставлены в больницу без сознания, с судорогами. Оба больных сейчас находятся в реанимации. Мальчик не был вакцинирован от кори. А вот девочке делали вакцину, но все-таки она получила осложнения.

“У него (мальчика) отсутствует самостоятельное дыхание, нарушены жизненные функции“, - говорит заведующий отделения интенсивной терапии Виктор Токарев.

Девочка же с рождения имела проблемы с центральной нервной системой и, возможно, именно из-за этого она и получила осложнения от болезни.

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Напомним, что в Украине с прошлого года наблюдается эпидемия кори. Часто пациенты путают заболевание с признаками обычной простуды и поздно обращаются к медикам за помощью. В Украине с начала года от кори умерло более 20 человек, а всего зафиксировано более 20 тыс. заболевших. Врачи призывают украинцев вакцинироваться и при первых признаках простуды консультироваться с врачом.