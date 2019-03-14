Концерт “Квартала 95” в Киеве пытались сорвать

Неизвестные сообщили о том, что здание концертного холла заминировано. Эвакуировать людей не пришлось.

Вчера, 13 марта, вечером в полицию Киева позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что в здании Дворца “Украина” заложена бомба. Об этом пишет издание Страна, ссылаясь на собственные источники в МВД.

Читай также: СБУ не прослушивает кандидатов в президенты - полиция

В полиции заподозрили, что это фейковая информация, поскольку именно в этот момент в здании Дворца “Украина” проводился концерт “Квартала 95”. Тем не менее, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.

В результате проверки взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено. Организаторы концерта подписали отказ от эвакуации гостей, ссылаясь на то, что охранники тщательно проверили всех посетителей. Никаких подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Читай также: Кандидаты в президенты: что означают их жесты

По мнению организаторов, это была попытка сорвать концерт “Квартала 95” со стороны врагов кандидата в президенты Владимира Зеленского. Концерт провели в запланированном режиме.

Напомним, Зеленский объявил об окончании съемок Слуги Народа 3. Шоумен и политик рассказал об этом на своей странице в соцсети.