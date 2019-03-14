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Концерт “Квартала 95” в Киеве пытались сорвать

Комментариев: 2
Неизвестные сообщили о том, что здание концертного холла заминировано. Эвакуировать людей не пришлось.
Сам Зеленский ситуацию не прокомментировал
Сам Зеленский ситуацию не прокомментировал
unian.net

Вчера, 13 марта, вечером в полицию Киева позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что в здании Дворца “Украина” заложена бомба. Об этом пишет издание Страна, ссылаясь на собственные источники в МВД.

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В полиции заподозрили, что это фейковая информация, поскольку именно в этот момент в здании Дворца “Украина” проводился концерт “Квартала 95”. Тем не менее, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.

В результате проверки взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено. Организаторы концерта подписали отказ от эвакуации гостей, ссылаясь на то, что охранники тщательно проверили всех посетителей. Никаких подозрительных и взрывоопасных предметов не обнаружили.

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По мнению организаторов, это была попытка сорвать концерт “Квартала 95” со стороны врагов кандидата в президенты Владимира Зеленского. Концерт провели в запланированном режиме.

Напомним, Зеленский объявил об окончании съемок Слуги Народа 3. Шоумен и политик рассказал об этом на своей странице в соцсети.

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Теги: минирование, Квартал 95, Зеленский, провокация, концерт
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Комментариев (2)
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Letohradek    14.03.2019, 11:20
Оценка:  -3
Letohradek
Только кретины могут смотреть на это шоу! И такие же, намереваются выбрать недалекого человека, президентом. Неужели выбор тупого зэка, так ничему и не научил?
..... "ЛУЧШЕ С УМНЫМ ПОТЕРЯТЬ, ЧЕМ С ДУРАКОМ - НАЙТИ! "
Думайте!
kapablankas    14.03.2019, 11:14
Оценка:  0
kapablankas
звонили из Козина ????
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