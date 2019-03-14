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Рабинович: Наша партия единственная предлагает конкретные шаги для троекратного снижения тарифов

Комментариев: 5
Рабинович: Наша партия единственная предлагает конкретные шаги для троекратного снижения тарифов

В первый же день после прихода к власти "Оппозиционная платформа – За життя" снизит тарифы в три раза. Об этом рассказал глава партии и народный депутат Украины Вадим Рабинович в программе "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Власть нам говорит, что мы "слезли с нефтяной иглы России", что мы больше в России газ не покупаем. И действительно – по всем документам газ Украина закупает в Швейцарии и Словакии. Но проблема в том, что в этих странах не добывается газ. То есть эта вороватая власть российский газ перекачивает через другие страны, добавляет безосновательно 100 долларов к цене, и украинцы это вынуждены оплачивать. Еще и объявляют это достижением революции и европейским газом", – заявил парламентарий.

По его словам, власть планирует, используя эту коррупционную схему, еще больше повысить тарифы.

"С 1 марта в стране тихо, без объявления войны подорожала на 24% электроэнергия. А с 1 мая, сразу после выборов, на 15% повысят тарифы на газ. Об этом уже договорились с МВФ. А следующее повышение запланировано на 1 ноября. Пока власть не уничтожит украинский народ космическими тарифами, то не успокоится", – продолжил политик.

Народный депутат напомнил, что из всех политических сил только "Оппозиционная платформа – За життя" предлагает конкретные шаги для снижения тарифов.

"Нам нужно поменять власть и спокойно жить с тарифами в разы меньше. Мы это сделаем сразу же. И уже предложили конкретные шаги, как это сделать. В первый же день после победы на выборах мы снизим тарифы в три раза", – констатировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (5)
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Woodbrother    14.03.2019, 11:52
Оценка:  0
Woodbrother
Себестоимость газа примерно 6,0 грн за 1 м3. Троекратно сниженная цена -2,6 грн. за 1м3. Кто будет платить разницу 3,4 грн за 1 м3 ? Будут ли нефтяники и газовщики работать бесплатно, повинуясь приказам рабиновича ?
doc1    14.03.2019, 11:34
Оценка:  0
doc1
Петух жи довский! Что на счет поднятия зарплаты с ваших заводов и фабрик??? СЛАБО???
Колишній-східняк    14.03.2019, 11:05
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ой, Моня, кто бы говорил?
Колишній-східняк    14.03.2019, 11:13
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Он делает вид, что цены на газ и ЖК тарифы вовсе не компетенция ВР. Так что на другой день никак не получиться. Но тут главное - прокукарекать, а там пусть хоть и не рассветает.
Колишній-східняк    14.03.2019, 11:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
делает вид, что не знает, что
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