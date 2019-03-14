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СК РФ открыл дело проти Вятровича за "реабилитацию нацизма"

Комментариев: 12
В России считают, что директор Института национальной памяти оправдывает украинских националистов, которые находились в войсках СС.
В России заели дело на Владимира Вятровича
В России заели дело на Владимира Вятровича
facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело “по факту реабилитации нацизма“ в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Вятрович, используя свое служебное положение, с 12 ноября 2014 года совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, в том числе, о принадлежности украинских националистов к войскам СС и их участия в военных преступлениях“, - говорится в сообщении.

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Приговором трибунала установлено, что “организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности“, подчеркивает ведомство.

“Невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности“, - добавил СК РФ.

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СС использовались для истребления евреев, зверствв и убийства в концентрационных лагерях, проведения в жизнь программы использования рабского труда и жестокого обращение с военнопленными и их убийств, отметило ведомство. 

Там добавили, что “отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания“. СК РФ обещает дать этой ситуации “всестороннюю оценку“.

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Напомним, ранее сообщалось, что в СБУ сами попросили ГБР проверить информацию о покушении на Андрея Билецкого.

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Теги: СК РФ, Вятрович, дело, нацизм, Вторая мировая, Украина
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Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Л_о_л_а    14.03.2019, 11:30
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Через пару месяцев и украинский суд откроет...
Letohradek    14.03.2019, 11:32
Оценка:  -1
Letohradek
Обломаешься ватоголовая скотина! Петр Порошенко будет избран снова президентом Украины!
Л_о_л_а    14.03.2019, 11:37
Оценка:  -2
Л_о_л_а
в твоей палате, возможно...
Letohradek    14.03.2019, 11:42
Оценка:  +1
Letohradek
Ссученная свинья, учи гимн Украины, или вали за паребрик! В Украине тебе будет не комфортно жить с твоей ненавистью ко всему украинскому!
Л_о_л_а    14.03.2019, 11:44
Оценка:  -2
Л_о_л_а
болезные, пишите на мове, а то не заплатят....))))

относится к двум порохоботам - храдеку и коцману...
ВосставшийИзБана    14.03.2019, 11:40
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 Л_о_л_а

Скорей Московия станет провинцией Поднебесной.
Л_о_л_а    14.03.2019, 11:46
Оценка:  0
Л_о_л_а
Я в Украине живу, меня мало волнуют чужие страны, это ты не можешь и часа прожить чтобы не вспомнить своего кумира Путина и Московию...
ВосставшийИзБана    14.03.2019, 11:30
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Т.е. когда СССР дружил с гитлеровской Германией - это было нормально. А когда Украина - это не нормально. Опять двойные стандарты.
Пролисок    14.03.2019, 11:39
Оценка:  -2
Пролисок
Уточни логическую цепочку.Вятрович способствует укреплению дружбы с Рашей??))
ВосставшийИзБана    14.03.2019, 11:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ранее Московия заявила, что является правопреемницей СССР. СССР дружил с нацистской Германией. Теперь Московия обвиняет Украину в том, что Украина якобы реабилитирует якобы нацистов. Что не понятно?
ТТ69    14.03.2019, 11:23
Оценка:  0
ТТ69
вятрович это диагноз, а психическибольных судить нельзя......
Letohradek    14.03.2019, 11:31
Оценка:  0
Letohradek
Психически больные ставят Вятровичу диагноз! ню-ню ))
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