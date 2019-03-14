СК РФ открыл дело проти Вятровича за "реабилитацию нацизма"

В России считают, что директор Института национальной памяти оправдывает украинских националистов, которые находились в войсках СС.

В России заели дело на Владимира Вятровича facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело “по факту реабилитации нацизма“ в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Вятрович, используя свое служебное положение, с 12 ноября 2014 года совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, в том числе, о принадлежности украинских националистов к войскам СС и их участия в военных преступлениях“, - говорится в сообщении.

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Приговором трибунала установлено, что “организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности“, подчеркивает ведомство.

“Невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности“, - добавил СК РФ.

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СС использовались для истребления евреев, зверствв и убийства в концентрационных лагерях, проведения в жизнь программы использования рабского труда и жестокого обращение с военнопленными и их убийств, отметило ведомство.

Там добавили, что “отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания“. СК РФ обещает дать этой ситуации “всестороннюю оценку“.

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Напомним, ранее сообщалось, что в СБУ сами попросили ГБР проверить информацию о покушении на Андрея Билецкого.