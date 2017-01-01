Прокурор в Одессе завладел квартирой умершей пенсионерки

Один из прокуроров Одессы обманным путем завладел недвижимостью умершей пенсионерки.

Сотрудник одесской прокуратуры имел доступ к документам на квартиру умершей пенсионерки. После смерти одесситки, прокурор продал ее квартиру через подставных лиц, сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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По закону, жилье умершей одесситки после ее смерти должно было перейти во владение территориальной общины. Действия прокурора расценивают как злоупотребление служебным положением. Для объективности следствия подозреваемый отстранен от исполнения обязанностей. Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения одиозному прокурору.

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По предварительным данным, действия прокурора причинили государству убытки в размере 800 тысяч гривен. Именно столько стоит проданная квартира.

На данный момент продолжается следствие. Детальные комментарии будут предоставлены немного позже.

Напомним, депутат забыл задекларировать квартиры, его оштрафовали. Размер штрафных санкций не сообщается.