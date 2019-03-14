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Россия обновила полки на границах Украины - разведка Эстонии

Комментариев: 3
ВС РФ сформировали новые полки на границах Украины, Беларуси и Эстонии.
ВС РФ переформировали полки на границах с Украиной
ВС РФ переформировали полки на границах с Украиной
facebook.com/DPSUkraine

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ВС РФ сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а так же у границ ЕС. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии, передает УНН.

“Единственная серьезная угроза региональной безопасности, включая существование и суверенитет Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит от России“, - говорится в докладе.

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Разведчики подчеркивают, что угроза, исходящая от России, включает в себя не только политическую подрывную или шпионскую деятельность, но и потенциальную военную угрозу.

Так, по данным Эстонии, в 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы. 

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В частности, российские вооруженные силы сформировали семь новых маневровых полков, в том числе четыре танковых полка, базирующихся менее чем в 50 километрах от границы.

По информации разведки, большинство этих подразделений расположено недалеко от Украины и Беларуси, но усиливают третьим полком и Псковскую воздушно-десантную дивизию вблизи эстонской границы.

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“Это показывает, что в приоритетном западном направлении российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте“, - говорится в докладе.
Разведка убеждена, что режим Владимира Путина готов применить военную силу против других стран.

Напомним, ранее Кабмин распорядился о передислокации Воздужных Сил ВСУ.

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Теги: разведка, Экстония, Украина, граница, ВС РФ
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Комментариев (3)
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dinops    14.03.2019, 11:40
Оценка:  0
dinops
Разведка Эстонии...ЦРУ нервно курит
VSHIVANKA    14.03.2019, 11:39
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХЕРАСЕ ......
ЭЭЭСССТОООНССККАААЯЯЯЯ РААЗЗВВВЕЕЕЕДДДКККАААА ......))))
Пролисок    14.03.2019, 11:34
Оценка:  0
Пролисок
Трамп у границы с Мексикой войска расставил и чего?
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