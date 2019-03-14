У киевской церкви нашли убитым сотрудника Администрации президента

Охранник, который шел домой с работы обнаружил окровавленное тело прямо у ворот храма.

Утром, 14 марта, в столице был обнаружен труп мужчины. Недалеко от места происшествия находится стройка, работник которой и вызвал полицейских. Трагедия произошла в Шевченковском районе Киева.

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Об этом сообщают Информатор и Еспресо.

Работники полиции увидели на земле следы крови, которые вели к трупу. Умершим оказался Александр Бухтатый, консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины. Ему было 45 лет. У него была разбита голова, руки были в крови. Тело лежало под забором стройки напротив входа в церковь.

На земле были следы крови espreso.tv

Убитым оказался работник Администрации Президента informator.ua

Тело нашли возле недостроенной церкви informator.ua

Правоохранители утверждают, что это была насильственная смерть. Опрошенные строители рассказали, что около пяти утра трупа еще не было.

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Место происшествия оцепили, там сейчас работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области убили двух пенсионеров. Грабитель, пробравшийся в дом, требовал деньги. Не получив их, он нанес телесные повреждения мужчине и женщине, 1951 и 1961 годов рождения.