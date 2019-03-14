У киевской церкви нашли убитым сотрудника Администрации президента
Утром, 14 марта, в столице был обнаружен труп мужчины. Недалеко от места происшествия находится стройка, работник которой и вызвал полицейских. Трагедия произошла в Шевченковском районе Киева.
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Об этом сообщают Информатор и Еспресо.
Работники полиции увидели на земле следы крови, которые вели к трупу. Умершим оказался Александр Бухтатый, консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины. Ему было 45 лет. У него была разбита голова, руки были в крови. Тело лежало под забором стройки напротив входа в церковь.
Правоохранители утверждают, что это была насильственная смерть. Опрошенные строители рассказали, что около пяти утра трупа еще не было.
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Место происшествия оцепили, там сейчас работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства.
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