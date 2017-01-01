Ремонт Шулявского моста: Как будет курсировать общественный транспорт

С 16 марта 2019 года в Киеве изменятся маршруты общественного транспорта.

В связи с реконструкцией Шулявского моста в Киеве изменятся маршруты следования наземного транспорта: маршруток, автобусов, троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Маршруты троллейбусов №22,27,42 на пересечении улиц Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) будет перекрыто. В то же время движение организуют:

троллейбусов маршрута № 21К Ул. КадетсС 16 марткий гай – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 22К Международный аэропорт Киев (Жуляны) – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 27К ж/д. ст. Киев – Волынский – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 27А Ст. м. Почайна“ – вул. Дегтяревская;

троллейбусов маршрута № 30К ул. Милославская – ул. Дегтяревская;

троллейбусов маршрута № 42Д Ст. м. Лыбидская“ – зал. ст. Киев –Волынский;

автобусов маршрута № 27ТР ул. Дегтяревская – Индустриальный путепровод;

троллейбусов маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее – ул. Дорогожицкая – ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) – ул. Дорогожицкая – ул. Юрия Ильенко – ст. м. Лукьяновская – ул. В. Черновола просп. Воздухофлотский – Севастопольская площадь – далее к ул. Кадетский Гай по стандартному маршруту;

автобусов направления № 2 Улица Булгакова – улица Шолуденко в сторону ул. Шолуденко трассе: от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее – по ул. Николая Василенко ул. Победы до ул. Пушечной, далее по собственному маршруту.

Как известно, сроки сноса Шулявского моста неоднократно переносились. Так, ранее сообщалось, что Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября. Однако, позже чиновники пообещали, что работы по реконструкции Шулявского путепровода будут завершены в 2019 году.