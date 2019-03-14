Вятрович назвал уголовное дело СК РФ "русской горячкой"

Глава Украинского института национальной памяти шуткой отреагировал на новый выпад Кремля.

Вятрович пошутил об открытом на него деле в РФ facebook.com/volodymyr.viatrovych

Читай также: Институт нацпамяти провел декоммунизацию сайтов госструктур

Глава Украинского института национальной памяти шуткой отреагировал на открытие против него дела в РФ за “реабилитацию нацизма“. Владимир Вятрович сам разместил на своей странице в Facebook новость от Следственного Комитета РФ.

“Русская гарячка“ - вона безпощадна :)“, - написал Вятрович, добавив, что он подозревается в совершении “преступления против мира и безопасности человечества“.

Читай также: На месте Ленина в Киеве можно поставить памятник декоммунизации - Вятрович

Напомним, ранее Следственный Комитет РФ сообщил, что открыл уголовное дело из-за отрицания Вятровичем преступлений украинских националистов в СС.