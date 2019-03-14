Вятрович назвал уголовное дело СК РФ "русской горячкой"
Глава Украинского института национальной памяти шуткой отреагировал на новый выпад Кремля.
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Глава Украинского института национальной памяти шуткой отреагировал на открытие против него дела в РФ за “реабилитацию нацизма“. Владимир Вятрович сам разместил на своей странице в Facebook новость от Следственного Комитета РФ.
“Русская гарячка“ - вона безпощадна :)“, - написал Вятрович, добавив, что он подозревается в совершении “преступления против мира и безопасности человечества“.
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Напомним, ранее Следственный Комитет РФ сообщил, что открыл уголовное дело из-за отрицания Вятровичем преступлений украинских националистов в СС.