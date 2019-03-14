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Вятрович назвал уголовное дело СК РФ "русской горячкой"

Комментариев: 2
Глава Украинского института национальной памяти шуткой отреагировал на новый выпад Кремля.
Вятрович пошутил об открытом на него деле в РФ
Вятрович пошутил об открытом на него деле в РФ
facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Глава Украинского института национальной памяти шуткой отреагировал на открытие против него дела в РФ за “реабилитацию нацизма“. Владимир Вятрович сам разместил на своей странице в Facebook новость от Следственного Комитета РФ.

“Русская гарячка“ - вона безпощадна :)“, - написал Вятрович, добавив, что он подозревается в совершении “преступления против мира и безопасности человечества“.

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Напомним, ранее Следственный Комитет РФ сообщил, что открыл уголовное дело из-за отрицания Вятровичем преступлений украинских националистов в СС.

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Теги: Вятрович, Институт нацпамяти, СК РФ, дело, Украина, РФ
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    14.03.2019, 12:52
Оценка:  +1
fkrfyfan
Шутить будешь когда твой бухой свинорылый шеф за кордон смотается, а твой "институт" разгонят к чёртовой матери
Letohradek    14.03.2019, 12:03
Оценка:  -5
Letohradek
Скорее - АГОНИЯ, а не горячка svinorusov!
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